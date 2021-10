Amici 2021/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Inder in bilico, sfida per lui?

Amici 2021: anticipazioni puntata 8 ottobre

Non è passato neanche un mese dall’inizio delle lezioni, ma per gli allievi di Amici 2021 è già tempo di sfide, prove ed esami per difendere il proprio banco e restare nella scuola più famosa d’Italia. Tutti coloro che sono riusciti a conquistare la storica maglia azzurra, non possono stare tranquilli e, ogni giorno, devono dimostrare di tenere molto al proprio banco. Oltre ad eventuali sfide esterne, gli allievi possono essere puniti con provvedimenti disciplinare per non aver rispettato le regole. E’ il caso di Mattia, Christian, LDA e Luigi che sono stati puniti per non collaborare nel tenere la casetta in cui vivono pulita.

In sfida, tuttavia, potrebbe finire anche Inder. Quest’ultimo, dopo aver saltato alcune lezioni, essere arrivato in ritardo e aver utilizzato 17 volte il cellulare in momenti in cui non avrebbe dovuto, è stato rimproverato da Anna Pettinelli. Dopo avergli tolto il cellulare, l’insegnante lo punirà con una sfida?

Amici 2021: maglie sospese e nuove sfide

Il clima nella scuola di Amici 2021 diventa sempre più teso. La votazione anonima a cui sono stati chiamati tutti gli allievi e che ha portato in sfida Mattia, Christian, LDA e Luigi ha fatto emergere antipatie tra gli allievi. Se da un lato stanno nascendo i primi feeling come quello di Carola e Luigi che hanno deciso di restare amici e di non buttarsi in nessuna relazione, dall’altro lato, ci sono allievi che non riescono ad andare d’accordo.

Oltre ai rapporti tra gli allievi, i professori diventano sempre più esigenti e le maglie in sospeso sono dietro l’angolo così come le sfide. In vista del nuovo appuntamento pomeridiano, ci saranno nuove sfide oltre alle quattro già previste e nuove maglie sospese?

