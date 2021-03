Amici 2021, provvedimento disciplinare “Ballerini senza costumi”/ Alessandro, Sam e..

Guai per gli allievi di Amici 2021 a poche ore dall’inizio del serale. Nel corso dello speciale in onda oggi, 20 marzo, su Canale 5, è arrivata un’importante comunicazione per i ballerini in gara con conseguente provvedimento disciplinare che nasce da un problema con i costumi che dovranno portare in scena. “Nel corso dei mesi ad alcuni ballerini è stato ripetuto più volte di provare ad essere più veloci nel cambi di costumi durante le puntate, in modo da non rallentare i ritmi di quello che resta un programma televisivo.” ha esordito un autore, leggendo ai ragazzi la comunicazione.

La lettera ai ragazzi è poi proseguita con altri rimproveri: “In vista del serale e dopo le prove in studio, abbiamo notato che il problema della lentezza nella prova dei costumi non è stato risolto. Anzi, alcuni di voi continuano ad essere troppo lenti rischiando di pregiudicare il ritmo del programma”.

Alessandro, Samuele e Serena senza costumi al serale di Amici 2021

Tre sono i ballerini chiamati in causa e, dunque, lenti che hanno causato problemi al corretto svolgimento delle prove: Alessandro, Samuele e Serena. È stato allora annunciato il provvedimento: “vista la vostra incapacità di porre rimedio a questa mancanza, la produzione si trova costretta a prendere una decisione: l’eliminazione dei costumi dalle esibizioni dalle puntate di tutto il Serale”. Agli allievi di Amici 2021 è stata data allora la possibilità di scegliere se far ricadere il provvedimento su tutti i ballerini o soltanto sui tre indicati. Una votazione ha poi portato tutti, quasi all’unanimità, a scegliere che la punizione ricadesse soltanto su Alessandro, Serena e Samuele.

