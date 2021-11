Amici 2021, Raimondo Todaro e Francesca Tocca/ Secondo figlio? “Ci stiamo pensando”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno avuto un ritorno di fiamma a due anni di distanza dalla improvvisa rottura tra i due. Dopo la rottura la ballerina si è legata a Valentin Dumitru, un ex allievo di Amici, per qualche mese e finita in maniera burrascosa tanto che dopo la notizia della riconciliazione tra Francesca e Raimondo non ha esitato a lanciare una frecciatina alla coppia scrivendo sul suo profilo Instagram: “Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola piò volare più in alto di te…”

Adesso è Raimondo Todaro a mandare implicitamente una frecciatina al ballerino rumeno quando al settimanale Di Più il ballerino siciliano ha raccontato alcuni retroscena sul legame con Francesca riducendo quasi a nulla il rapporto di sua moglie con Dumitru.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero allargare la famiglia: secondo figlio in arrivo?

Secondo Raimondo Todaro la relazione tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru è stato solo un fuoco di paglia, tutto il contrario del sentimento profondo che lega loro due: “Abbiamo avuto altre sotire, abbiamo trent’anni è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato al grande pubblico televisivo di essere ritornati insieme direttamente dagli studi di amici, dove entrambi lavorano, attraverso un “matrimonio” celebrato da Pio e Amedeo che si è concluso con un dolce bacio tra i due. Il loro ritorno di fiamma potrebbe ben presto portare ad allargare la famiglia, Raimondo Todaro ha svelato infatti di valutare assieme alla sua compagna la decisione di avere un secondo figlio: “Jasmine desidera un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente”.

