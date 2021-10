Valentin Dumitru attacca Raimondo Todaro dopo bacio a Francesca Tocca?/ “Hai usato…”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, con un bacio durante il pomeridiano di Amici 2021 trasmesso domenica 24 ottobre, hanno confermato il ritorno di fiamma. Grande entusiasmo da parte dei fan della coppia che hanno commentato la ritrovata serenità dei due ballerini sui social. Tuttavia, proprio su Instagram, anche Valentin Dumitru ha commentato il bacio con cui Todaro e la Tocca hanno ufficializzato la scelta di dare una seconda possibilità al proprio matrimonio. Per chi non lo ricordasse, Valentin è stato un allievo della scuola di Amici. Ballerino di latino, lavorò a lungo con Francesca Tocca con cui nacque un feeling speciale.

Il flirt tra Francesca Tocca e Valentin, tuttavia, è durato poco tempo e già durante l’estate dello scorso anno, la Tocca annunciò ufficialmente la fine del rapporto con Valentin. Nonostante sia passato del tempo, Valentin ha deciso di commentare il ritorno di fiamma con Todaro. Pur non facendo nomi, le parole di Valentin sembrerebbero una frecciatina proprio all’ex ballerino di Ballando con le stelle.

Valentin Dumitru commenta il bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Valentin Dumitru non cità nè Raimondo Todaro nè Francesca Tocca nella storia condivisa su Instagram, ma le parole utilizzate dal ballerino sono arrivate dopo il bacio che la Tocca e Todaro si sono scambiati nello studio di Amici portando, così, i fans del talent show di Maria De Filippi a credere che sia una frecciatina proprio per il nuovo insegnante di danza di Amici.

“Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali, sapendo che libera e sola può volare più in alto di te“, ha scritto Valentin tra le storie di Instagram.

