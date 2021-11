Amici 2021, Serena Carella si dichiara ad Albe/ Lui “Sai che anche io credo di essermi innamorato”

Serena Carella si dichiara ad Albe, nuova coppia ad Amici

All’interno della scuola di Amici 2021 sono nate le prime coppie, una tra la più amata dal pubblico è quella tra Serena Carella e Albe che dopo 23 giorni dal primo bacio con il cantante ha voluto fare una confessione alla ragazza: “Come mai ho cambiato i turni? Perché io voglio stare con te e basta. Questa è la verità”. La storia tra i due ragazzi sembra procedere a gonfie vele, tanto che Serena Carella ha raccontato: “Sono felice qui dentro ogni giorno sempre di più. Che bella questa cosa che torno dalle lezioni e ci sei tu”.

Serena ed Albe hanno manifestato fin da subito un interesse reciproco e questa settimana il loro rapporto è passato al livello successivo dopo la confessione che Serena Carella ha fatto ad Albe: “Non ce la faccio a dirlo. Credo di essermi innamorata di te”. Anche il ragazzo sembra ricambiare i sentimenti e dopo questa confessione ha risposto: “Sai che anche io credo di essermi innamorato”.

Amici 2021, Serena Carella innamorata di Albe ma la Celentano la riporta alla realtà

L’amore tra Serena Carella e Albe fa impazzire il pubblico da casa di Amici 2021 che vede nella loro relazione qualcosa di genuino e di molto dolce, mentre alcuni accusano la redazione del programma di mandare in onda contenuti non inerenti al canto e alla danza e incita i due ragazzi a concentrarsi sulla loro carriera.

Nonostante la sua relazione, l’esperienza di Serena Carella all’interno della scuola di amici non è tutto rosa e fiori, la ballerina, infatti, è stata accusata duramente dalla maestra Alessandra Celentano di essere troppo “grossa”: “Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato. […] Parlo sempre di danza, sei comunque bellissima. Non ci siamo come fisico, come linee, è questo il problema. Non posso non dirlo. Sei grossa e muscolosa”.

