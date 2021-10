Serena Carella, Amici 2021/ Balla in culette, critiche sul fisico della Celentano

La ballerina Serena Carella è entrata nella scuola di Amici 2021 per volontà di Raimondo Todaro che ha visto in lei un talento a cui dare una possibilità. L’ingresso nella scuola di Serena è stato immediatamente criticato da Alessandra Celentano che non vede in lei un talento non riconoscendole neanche delle doti fisiche. Al termine di tutte le esibizioni, infatti, Serena ha sempre ricevuto critiche dall’insegnante di danza classica.

Nel corso del pomeridiano in onda oggi, tuttavia, secondo quanto anticipa il portale “Quelli che tutti vogliono sapere”, una critica nei confronti di Serena scatenerà non solo la dura reazione di Raimondo Todaro, ma anche un’accesa polemica. In particolare, a scatenare la bufera sarà una parola pronunciata dall’insegnante di danza classica.

Serena Carella e le critiche di Alessandra Celentano ad Amici 2021

Per l’esibizione su una coreografia dimostrata da Elena D’Amario, Serena indossa delle culotte. L’abbigliamento scatena le critiche di Alessandra Celentano che non gradisce il fisico della ballerina e si lascia andare ad alcune dichiarazioni che scatenano la polemica.

Raimondo Todaro, l’insegnante di Serena, al contrario, apprezza l’esibizione di Serena e la difende dalle critiche di Alessandra Celentano che torna a spiegare il proprio punto di vista sul fisico che dovrebbero avere i ballerini. La polemica coinvolgerà anche gli altri protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Se, dunque, la scorsa settimana Serena è stata la protagonista del momento gossip per il bacio con Albe, oggi, è al centro di una polemica.

