Amici 2022, Aaron Cenere conquista la produzione primo inedito/ Supera i record di LDA?

Amici 2022, le anticipazioni della seconda puntata del 25 settembre 2022: Aaron Cenere viene scelto per il nuovo contest e si aggiudica il primo inedito prodotto!

Alle ore 14 di domenica 25 settembre 2022, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, la nuova edizione del talent show Mediaset che -stando alle anticipazioni TV della relativa registrazione riprese da Amici news- vede tra gli altri allievi primeggiare il cantante Aaron Cenere. L’artista che, conteso dai professori di canto Arisa e Rudy Zerbi alla prima puntata, ha scelto – nel daytime pomeridiano di Amici 22 – di fare squadra con il talent scout (Rudy Zerbi ha portato Luca D’Alessio in arte LDA al record di Amici 21 per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici), al secolo Edoardo Boari, ha da poco compiuto 18 anni ed é originario da Nocera Umbra.

Nella seconda puntata di Amici 2022, su votazioni della compagine dei 19 concorrenti ammessi -lui stesso incluso- previste alla selezione dei concorrenti di canto al contest aperto per la produzione di un inedito, Aaron Cenere viene scelto insieme agli allievi rivali Ndg e il compagno di squadra Tommy Dali. Il contest giudicato da Federica Gentile, speaker radiofonica di Radio Zeta, vede primeggiare proprio l’artista dai lunghi capelli biondi e lo sguardo felino, dalla notevole intenzione vocale. Ed é quindi Aaron Cenere ad aggiudicarsi la vittoria del contest di canto, per cui si conquista il primo inedito prodotto, al debutto al talent show, come accadeva ad Amici 21 per il brano Quello che fa male di LDA.

Aaron Cenere pronto a battere LDA di Amici 21, ad Amici 2022?

Il figlio di Gigi D’Alessio, con la produzione del primo inedito e sotto l’ala protettrice del team coach di CANTO, Rudy Zerbi, finiva per registrare il record storico di ascolti complessivi su Spotify Italia lo scorso novembre 2021, e, a pochi mesi dall’ingresso datato settembre 2021 nella scuola, raggiungeva 7 milioni di stream conquistando la Top50 di Spotify Italia (classifica che accoglie le 50 canzoni dal maggiore numero di ascolti) per un singolo, unitamente al conseguimento del disco d’oro e il disco di platino, raggiunti in tempi biblici nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Chissà, quindi, se Aaron Cenere riuscirà a battere gli agognati record di LDA targati Amici 21, portando Amici 2022 ad up-next level del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi!











