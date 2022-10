Amici 2022/ Anticipazioni registrazione 9 ottobre: Gianmarco in sfida con Claudia

Amici 22, anticipazioni puntata 9 ottobre 2022: nuova gara tra cantanti e ballerini

Oggi 5 ottobre 2022 gli allievi di Amici 22 tornano in studio per registrare la puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 9 ottobre. Maria De Filippi chiama a raccolta la nuova classe che si prepara ad affrontare nuove sfide ma anche gare di canto e ballo che porteranno alcuni a rischiare il banco. A giudicarli, oltre ai professori di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – e di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – ci saranno anche questa settimana dei giudici speciali.

Gli allievi di Amici 2022 dovranno infatti sottoporsi ad una nuova gara di canto di fronte ad un noto professionista. Chi sarà a salire sul palco dopo Achille Lauro? Stessa cosa per i ballerini, giudicati da un esperto della danza. I peggiori di entrambe le classifiche finiranno a rischio eliminazione e starà al proprio professore decidere se interrompere o meno il suo percorso nella scuola.

Amici 2022, Gianmarco in sfida per volontà di Raimondo Todaro

Non mancheranno poi compiti speciali per gli allievi della scuola di Amici 22. Di certo non mancheranno quelli assegnati dalla maestra Celentano, che dovrà poi decidere le sorti di Ramon, la cui maglia è stata sospesa domenica scorsa a causa di un provvedimento disciplinare. Chi però ha già agito, e proprio contro un allievo della Celentano, è Raimondo Todaro. Il prof ha infatti deciso di mettere direttamente in sfida Gianmarco contro una ballerina da lui selezionata: Claudia. I due affronteranno dunque la sfida nel corso della registrazione di oggi e scopriremo chi dei due potrà proseguire il suo percorso nella scuola. Anche per i cantanti sono infine previsti compiti speciali e possibili sfide (anche a sorpresa!)

Amici 22, anticipazioni: chi sarà eliminato?

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è composta da: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo). Qualcuno potrebbe però dover lasciare la scuola alla fine di questa registrazione. Chi sarà?











