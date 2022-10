Amici 2022, Asia delusa da Raimondo Todaro: “Mi vuoi fuori?”/ Lui vuole Claudia

Amici 22 di Maria De Filippi, Asia Bigolin sbotta contro Raimondo Todaro: tira aria di crisi e si apre la sfida con Claudia Bentrovato

Si rinnova il consuetudinario appuntamento tv di Amici di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano di Amici 22 datato 11 ottobre 2022 su Canale 5, che vede Asia Bigolin finire in crisi, sentendosi messa in competizione da Raimondo Todaro con la new-entry nella scuola, Claudia Bentrovato. In occasione della nuova e quarta puntata domenicale targata Amici 2022, il maestro di danza ha lanciato un ultimatum all’allieva promossa nella scuola, Asia Bigolin, chiedendole di velocizzare il suo apprendimento alle lezioni dal momento che non è soddisfatto della sua resa. Ma non solo. L’insegnante si è detto intento a tenere nella casetta dei talenti Claudia Bentrovato, la sfidante risultata perdente al termine della sfida avanzata al pupillo di Alessandra Celentano, Gianmarco, perché fortemente interessato a lei e al suo talento. Si preannuncia così una sfida tra Asia e Claudia, per la quale le due giovani aspiranti ballerine di Amici 2022 si vedono sin d’ora alle prese con le prove settimanali, con la Bigolin, che si lascia andare ad un durissimo sfogo con i compagni di studio. Così, in una pausa della puntata domenicale, a suon di esternazioni di contestazione della scelta di Raimondo Todaro, la ballerina dai capelli ricci: “Voglio andare a casa e basta -sbotta in lacrime, dopo essersi conquistata un bel 7 come voto alla gara di ballo giudicata da Little Phil, risentita nei riguardi del mentore-, non mi vuoi e allora mi butti fuori e basta, c’ho l’ansia”.

Asia Bigolin minaccia il ritiro da Amici 22: Claudia Bentrovato nuova allieva di Amici 2022?

Quindi, contesta la sfida aperta da Raimondo Todaro, che la vede in competizione con la fidanzata dell’ex Amici, Samuele Barbetta, anche perché in preda ad un forte stato d’ansia: ” ma basta, ti faccio schifo e mi mandi a casa”. L’altro allievo di Todaro ad Amici 2022, Mattia Zenzola, intanto la rincuora prima di un suo confronto con Raimondo in sala-prove e con la presenza del compagno cantante Ndg: “Non ha detto sei fuori, non puoi dire così a uno che ti ha dato un’opportunità”.

Al confronto con Asia Bigolin di Amici 22, Raimondo Todaro tiene quindi a ribadire di aver promosso la giovane autodidatta appassionata di danza non per la tecnica bensì per il suo talento in fatto di stile e carisma, per poi dirsi interessato ad un elemento come Claudia Bentrovato, che dal suo canto vanterebbe le competenze tecniche a dispetto della prima, che approcciava allo studio della danza con i video tutorial su YouTube. “Non ho capito benissimo perché Claudia entra e una delle due deve andar via, in una settimana non può cambiare tantissimo” – si sfoga quindi al confronto con Raimondo, la ballerina Asia. E Todaro replica, chiarendo la sua posizione: “A livello di danza ti ho sempre detto stai tranquilla. E’ chiaro che se passiamo una settimana come quella trascorsa, permettimi dei dubbi. Non è una questione di memoria, devi essere forte di testa. Se non credessi più in te, tu saresti già fuori. Sei dentro un’altra settimana. Ti ho preso per la tecnica?”.

Insomma, Raimondo spera che la sfida aperta tra Asia e Claudia possa servire alla pupilla, per farle tirare fuori gli artigli nel momento della crisi che la coinvolge, dal punto di vista dell’apprendimento in prova della tecnica. “Se parti sconfitta, io cosa devo pensare? Non ero mai contento di te, di quello che ho visto in settimana, ma in puntata sei stata brava – aggiunge poi il maestro parlando alla Bigolin-. Ce lo hai messo il carisma. Mostrami che riesci a recepire. Noi siamo qui perché ci spero”.

Intanto, non si esclude un ritiro spontaneo da Amici 2022 per Asia Bigolin, la quale si dichiara in un forte stato di ansia, anche per via della sfida che la vede contrapporsi a Claudia Bentrovato.

