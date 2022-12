Amici 2022, attrito tra Samuele Segreto e Emanuel Lo?/ “Sono distrutto per Ludovica”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Emanuel Lo cerca il chiarimento con Samuele Segreto

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 14 dicembre 2022 che vede Samuele Segreto e Emanuel Lo protagonisti di un confronto. Al rinnovato daytime, nel dettaglio, l’insegnante di danza convoca l’allievo ballerino modern, per un chiarimento con lui, rispetto al loro rapporto che sembra ormai in crisi, compromesso dalla eliminazione di Ludovica Grimaldi, la compagna di studi a cui Samuele é fortemente legato e che é uscita dal talent, in quanto eliminata per il voler di Emanuel Lo.

Amici 2022, Maddalena Svevi e Samuele Segreto eliminati prima del serale?/ L'avviso

“Sono distrutto”, dichiara Samuele Segreto chiamato alla convocazione, da Emanuel Lo, che quindi replica all’allievo di Amici 22-, t’ho visto, ti ho voluto chiamare proprio perché ti ho visto distrutto per la scelta e ho cercato più volte il tuo sguardo…ti ho visto arrabbiato con me”. ” É normale che io sia dispiaciuto-dichiara quindi Samuele Segreto, seppur chiarendo di non covare rabbia nei riguardi del maestro di danza-. Ma non covo rancore”. Eppure, Samuele Segreto non riesce più a guardare negli occhi Emanuel lo, come prima, o almeno questo é quello che segnala l’insegnante di danza alla convocazione con l’allievo .

Amici 22, Emanuel Lo affonda Ludovica Marchese, eliminata?/Lo sfogo: "Soffro d'ansia"

Samuele Segreto ricorda Ludovica Grimaldi ad Amici 2022

“É come diventata mia sorella -ammette quindi Samuele Segreto, alludendo a Ludovica Grimaldi, la cui mancanza si fa sentire sempre di più nella competizione sempre più difficile di Amici 22 di Maria De Filippi -, é una delle persone che in questo percorso da montagne russe, io avevo accanto come un punto fermo”. Insomma, Samuele Segreto ammette di sentirsi in crisi, in seguito alla eliminazione dal talent show di Ludovica Grimaldi. Che l’allievo e il maestro possano trovare la giusta mediazione per tornare ad avere un rapporto di collaborazione sano e senza malintesi?

Nel frattempo, per la quota Amici 21 di Maria De Filippi, Lda fa rumore nel web, per la replica alle accuse di raccomandazione che i detrattori gli lanciano, in vista del debutto del 19enne previsto a Sanremo 2023.

Emanuel Lo, marito di Giorgia/ Lei: "Pensavo figurati se posso fidarmi di lui..."

Dopo l’eliminazione di Ludovica Samu ha avuto un momento di sconforto e si confida con il maestro Emanuel Lo #Amici22 pic.twitter.com/X6drmcYSfY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA