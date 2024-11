Emanuel Lo è il noto professore di Amici 2024, che come abbiamo visto, quest’anno si sta dando parecchio da fare nel programma di Maria De Filippi. Non solo è preparatissimo e sempre educato, ma tiene molto ai suoi allievi e spinge affinchè facciano un percorso piacevole nella scuola di Canale 5. In questa edizione del programma sta facendo molto parlare di sè, soprattutto dopo essersi confrontato in maniera piuttosto accesa con Alessandra Celentano.

La maestra di danza ed Emanuel Lo si sono ritrovati in studio per discutere sui metodi di valutazione di dubbio gusto durante le verifiche degli allievi. Oltre al ballo e alla televisione, Emanuel Lo è anche uno splendido papà e compagno della cantante Giorgia, che quest’anno conduce in modo impeccabile X Factor 2024 su Sky Uno. Con lei ha formato una splendida famiglia con un figlio amatissimo dalla coppia. Ma andiamo a scoprire ancora più in profondità chi è Emanuel Lo, che fino ad ora ha sempre cercato di fuggire dal gossip e dalle telecamere, nonostante qualche segreto lo abbia anche lui…

Emanuel Lo e Giorgia, un amore che dura vent’anni: “Felici e innamorati”

Durante l’estate del 2024, Emanuel Lo si è voluto raccontare in una lunga intervista a Ciao Maschio, e per la prima volta ha rivelato alcuni lati nascosti della sua personalità. Innanzitutto, ha confessato di essere timidissimo sin da quando era piccolo, per poi svelare anche di essere anche piuttosto distratto. Ma la cosa che ha colpito di più è stata la sua confessione sull’insonnia: Emanuel Lo ha spiegato di non riuscire a dormire a causa dei pensieri che affollano continuamente la sua testa. “Se di notte qualcuno ha bisogno io ci sono“, aveva detto ironicamente il ballerino.

E per quanto riguarda il rapporto con Giorgia? Di recente la nuova conduttrice di X Factor 2024 e cantante italiana famosa ormai in tutto il mondo ha raccontato della loro storia, spiegando di quanto ancora oggi dopo vent’anni siano felici e innamorati. I due si sono conosciuti in modo inaspettato, quando Emanuel Lo aveva solo 24 anni. Giorgia ne aveva invece quasi 10 in più, ma il loro amore continua a gonfie vele e oggi si godono il figlio Samuel che sta diventando grande.