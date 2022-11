Amici 2022: Claudia Bentrovato eliminata, entra Isobel/ La reazione di Wax

Amici 2022, Claudia Bentrovato viene sostituita da Isobel: chi é la nuova ballerina che ha accesso nella scuola

La nuova puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi segna, tra le altre novità, la sostituzione di Claudia Bentrovato con Isobel. Come preannunciato dalle anticipazioni TV della puntata del 20 novembre 2022 di Amici -fornite da Superguidatv e Amici news- la prima, ballerina allieva di Raimondo Todaro viene messa in discussione dagli insegnanti di ballo, Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che vogliono la giovane in sfida. A fare da giudice del contest é l’esperta di danza Francesca Bernardini, il cui verdetto é chiaro: Claudia Bentrovato é l’eliminata e a sostituirla al banco di danza é la sfidante esterna, Isobel. Si tratta di una giovane e aspirante ballerina professionista di origini australiane. Quest’ultima, new-entry nella danza, ad Amici 2022, si vede ora contesa tra i team capeggiati da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Chi sceglierà la ballerina come suo mentore e insegnante di danza, al celebre talent?

Nel frattempo, fanno rumore le reazioni a caldo all’uscita di scena da Amici 2022 di Maria De Filippi.

A quanto pare, Claudia e Wax non si saluterebbero al momento dell’eliminazione della prima. Eppure i due ormai ex, dopo un tira e molla in amore che li ha visti protagonisti nella scuola dei talenti, hanno di recente avuto un chiarimento, in toni amichevoli. Cosa succede, quindi, tra gli ex piccioncini della scuola più amata dagli italiani? Nel frattempo, Wax vola con Turista per sempre tra gli inediti di Amici 2022, su Spotify Italia! Il cantautore é infatti in testa alla classifica di ascolti sulla nota piattaforma di streaming, stilata da Il sussidiario.net sugli inediti di Amici 2022 di Maria De Filippi. Che Wax possa rivelarsi il vincitore della sezione canto, al talent? La domanda sorge ora, spontanea.

