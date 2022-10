Amici 2022, Claudia Bentrovato new-entry in sfida/ La reazione della sfidata Asia

Amici 22 di Maria De Filippi: Claudia Bentrovato entra nella scuola, le reazioni della classe e Asia Bigolin

Si rinnova il consutudinario daytime pomeridiano di Amici 2022 di Maria De Filippi con la new-entry Claudia Bentrovato, che entra nella casetta dei talenti per il volere di Raimondo Todaro, e la reazione di Asia Bigolin é alquanto curiosa. Il maestro di danza ha scelto di accogliere Claudia tra gli allievi di Amici 2022, per una settimana di studio che preluderebbe al verdetto di una sfida ad eliminazione flash tra la new entry e l’allieva ammessa nella scuola. Insomma, Raimondo Todaro non escluderebbe una sostituzione di Asia con Claudia, che potrebbe concretizzarsi al termine della settimana di prova indetta per le due ballerine. Questo, dal momento che la prima é in preda ad una crisi artistica, in quanto non riesce ad assicurare in tempo utile al maestro il giusto apprendimento alle lezioni di danza, della tecnica.

Asia é sbottata contro l’insegnante in una pausa della nuova puntata domenicale di Amici 2022, in confidenza con i compagni di studio. Questo, dopo aver appreso dal maestro che quest’ultimo fosse intenzionato a metterla in competizione contro Claudia Bentrovato: “Basta, me ne vado! Non mi vuoi? Mi butti fuori e basta!”.

Asia Bigolin prossima all’eliminazione da Amici 2022 di Maria De Filippi? Al via la sfida con Claudia Bentrovato

La new entry ad Amici 2022 ha catalizzato l’interesse di Raimondo Todaro, nonostante sia risultata perdente, alla sfida che la vedeva schierata contro il pupillo di Alessandra Celentano, Gianmarco, disputatasi nella puntata di domenica 9 ottobre. Tanto che l’insegnante ha scelto di aprire una nuova sfida tra la mora fidanzata dell’ex Amici, Samuele Barbetta, e la sua pupilla, che lui stesso ha promosso ad Amici 22 per staging, stile e carisma, certo che nella scuola lei potesse avere una chance di apprendimento della tecnica in fatto di danza. Ma Amici 2022 richiede tempi di apprendimento veloci e serrati, cosa che Asia sembra non riuscire a garantire al maestro. E se una parte della classe di Amici 2022 si palesa entusiasta di accogliere Claudia Bentrovato nella scuola, la reazione alla new entry di Asia Bigolin é una commistione tra stupore e inquietudine:

“Come stai Claudietta, non sto capendo niente”, saluta così la sfidante Claudia Bentrovato, Asia Bigolin, lasciando intendere di conoscere già la rivale. “Nemmeno io sto capendo niente” replica altrettanto sorpresa della scelta di Todaro, la possibile nuova allieva di Amici 2022, Claudia.

Che Asia Bigolin possa, quindi, perdere il banco di danza per via di Claudia Bentrovato? Il sentiment dei telespettatori di Amici 22 di Maria De Filippi si dice intanto entusiasta all’idea di una possibile conferma di Claudia al talent.

