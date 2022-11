Amici 2022, Claudia gela Wax: lovestory finita sul nascere?/ “4 giorni sono tanti…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax e Claudia Bentrovato protagonisti di una crisi d’amore

Si rinnova l’appuntamento TV settimanale con Amici 2022 di Maria De Filippi, nel daytime datato 4 novembre 2022, che vede tra le novità Wax e Claudia Bentrovato vivere una crisi della loro lovestory, che sembra ormai destinata a chiudersi sul nascere. Dopo la scena del bacio alla Shakespeare, tanto voluto dal cantante con la ballerina, ad Amici 2022 i due giovani hanno un acceso confronto, dal momento che Claudia Bentrovato non perdona a Wax le distanze tra loro che si protraggono da diversi giorni, con il cantante che non le riserverebbe più alcuna attenzione né gesto d’amore, come se lui si fosse improvvisamente allontanato da lei senza preavviso. C’é del disagio tra i due piccioncini, “perché non ti do affetto” tenta quindi il chiarimento con Claudia, Wax, come a voler fare un mea culpa sulle mancanze in amore.

Claudia Bentrovato chiude con Wax, ad Amici 2022

Dopo la passione della fase iniziale dell’innamoramento tra i due, “non hai voglia per 4 giorni, e sono tanti- sbotta lei di tutta risposta, per la totale assenza di intimità nel confronto – per me é già chiusa”. Lui é sparito di punto in bianco dai radar di lei. Che ne é stato del loro innamoramento? Wax fa autoanalisi e ammette, di non essere un esperto in amore: “forse queste cose non le conosco”, aggiunge quindi lui. Insomma, il cantante non sarebbe bravo a dimostrare agli altri l’amore che ha dentro, forse per un blocco dovuto al passato familiare turbolento alle prese con le difficili condizioni economiche che hanno messo a dura prova i rapporti in famiglia. Poi, Wax sembra chiedere a Claudia una seconda chance, quando le confessa: “quando ti guardo provo la calma, poi che le cose non vadano bene succede”. Che lei possa tornare insieme a lui sui loro passi in amore, ad Amici 2022?

