Amici 22, Ramon e Piccolo G in lacrime/ Eliminati? Compito hip hop e sfida canto

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime datato 4 novembre 2022 su Canale 5 , che vede Ramon Agnelli e Piccolo G vivere tra le lacrime una messa in discussione. Accade nel mezzo delle prove settimanali che precedono la nuova puntata domenicale, quando Ramon e Piccolo G ricevono rispettivamente la comunicazione di un compito di hip hop voluto da Emanuel Lo e una sfida esterna stabilità da Arisa. Due prove nuove ad Amici 22, che mettono in discussione il talento nel ballo per Ramon Agnelli e il talento nel canto per Piccolo G.

Per quest’ultimo, allievo cantante protetto ad Amici 22 da Rudy Zerbi, il messaggio di Arisa, che decide di mettere il giovane in sfida contro uno sfidante esterno nel canto, é molto forte: “il tuo stile mi piace, ma ad ascolto ripetuto non mi sembri più originale. Avresti bisogno di canzoni originali e non le hai al momento. Ho deciso di metterti in sfida con un ragazzo in cui credo molto e che ho già ascoltato”. La reazione di Piccolo G é altrettanto forte. Piuttosto provato per la sfida che lo attende, all’idea di dover abbandonare la scuola di Amici 22, Piccolo G comunica al mentore Rudy Zerbi il suo stato d’animo: “Non ci tornerei volentieri a casa in mezzo alle colline, senza niente… C’entra anche la paura di deludere mio padre”. E il talentscout rincuora l’allievo: “se ci fossero solo errori non avresti apprezzamenti del sottoscritto. Ti chiedo di dimostrare che non sei un ultimo e che ti puoi giocare questa sfida. Io non ti voglio a casa ,perché credo che tu abbia ancora da da dare”. Che Piccolo G possa spuntarla?

Spazio, poi, a Ramon Agnelli, a cui l’insegnante avverso Emanuel Lo assegna un arduo compito. Trattasi di una coreografia di hip hop che se a detta del maestro é facile e alla portata anche di un non esperto dello stile, per Ramon Agnelli non sarebbe proprio così, il che contribuisce a mandare in crisi il giovane. “Quando ti vedo ballare classico non ho nulla da dire, ma i problemi nascono quando esci dalla tua zona di comfort -dichiara quindi il maestro di hip hop, nel messaggio destinato all’allievo di Alessandra Celentano-, ma non sono cattivo come la tua maestra e non ti darei elementi troppo tecnici. Ma una choreo basica e per l’outfit lascio a te la scelta”. Per Ramon Agnelli la choreo assegnatagli non si direbbe così semplice. Che il compito possa metterlo in discussione, fino al punto di vederlo a rischio eliminazione da Amici 22? Ramon finisce in lacrime, al confronto sulla prova con la Celetano: “Mi sento troppo sottovalutato per quello che faccio, non ho mai fatto niente oltre le variazioni di danza. E mi prendo spesso parole e non sanno cosa ci sta dietro- insomma Ramon non manda giù il fatto che non gli si riconosca mai l’impegno profuso nel mettersi in discussione negli stili che non siano quello di danza classica di appartenenza: “Io ho sacrificato tutta la mia vita per ballare (allude agli studi della danza classica). Emanuel dice che io mai veramente sono uscito dalla mia zona di comfort. E io voglio questo, sennò me ne stavo nei teatri bello tranquillo -aggiunge quindi risentito e in lacrime Ramon Agnelli”. Il consiglio di Alessandra Celentano? Quello di prendere la messa in discussione unitamente al compito assegnatogli con lo spirito giusto e quindi in modo costruttivo, metabolizzando le critiche in modo positivo per un miglioramento.

