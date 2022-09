Amici 2022, Cricca 1° in classifica/ Ornella Vanoni lo premia dopo Area Sanremo

Amici 2022 di Maria De Filippi, Giovanni Cricca sceglie il team di appartenenza tra Lorella Cuccarini e Arisa: nel background del cantante, anche Area Sanremo

Il 25 settembre 2022, alle ore 14:00, su Canale 5 va in onda la nuova e seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, che vede tra i 19 allievi ammessi nella scuola Giovanni Cricca in arte Cricca imporsi come una promessa del canto, nel format condotto e prodotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni tv del nuovo appuntamento, riprese da Amici news su Twitter, il cantante Cricca -promosso nella scuola alla puntata di debutto dalle insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini- conferma la scelta di prendere parte al team capeggiato da Lorella Cuccarini e, in occasione della gara di canto indetta sulle cover, giudicata dall’ospite in studio Ornella Vanoni, riesce a far valere il suo talento nel canto.

Concorrenti Amici 22 , la classe 2022/2023 si completa/ É polemica sul daytime!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il cantante 18enne e originario di Riccione si classifica al primo posto, ad ex aequo con la cantante Federica e la media di voti pari a 9, su influenza del giudizio espresso dall’ospite e esperta di musica, la cantante Ornella Vanoni.

Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Lei: "ti ringrazio per nostro figlio"

La storia in San Lorenzo di Cricca, cantante di Amici 2022

Non tutti sanno che Cricca, nonostante la giovane età, ha un background ricco di esperienze nel mondo dell’industria musicale. Nel 2021 Cricca ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo, dove è riuscito ad arrivare tra i 53 finalisti. Quest’estate 2022, invece, ha partecipato a Deejay Onstage con il suo primo singolo pubblicato il 15 luglio 2022, San Lorenzo, arrivando in finale tra i 5 finalisti.

“San Lorenzo parla della luce che devi saper vedere anche nei momenti più bui… eh sì non ci crederete ma capita anche se hai 18 anni“, dichiara Giovanni Cricca del primo singolo rilasciato per i fruitori di musica. Il cantautore 18enne si è conquistato l’ammissione ad Amici 22 con le esibizioni della cover Mare mare di Luca Carboni e l’inedito Se mi guardi così, facendo incetta di interazioni social di consenso tra i telespettatori attivi su TikTok.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: "sono una nonna amorevole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA