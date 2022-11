Amici 2022, Cricca in crisi dopo la critica Beppe Vessicchio/ Cuccarini: “É un muro”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Cricca finisce in preda ad una crisi: che succede dopo la gara inediti?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano del 14 novembre 2022, che vede il cantautore Cricca vivere una crisi personale e artistica profonda. Reduce dalla puntata domenicale del 13 novembre 2022 (rivelatasi per lui dai risultati al di sotto le aspettative – con tanto di critica ricevuta da parte del corpo dei giudice adibito alle votazioni alla gara degli inediti) al confronto con Lorella Cuccarini sul percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 2022, il giovane finisce in preda alle insicurezze, giungendo persino al pensiero deleterio di non meritare il banco di canto al talent.

In occasione della gara inediti domenicale, apertasi per l’accesso alla finale di Tú sì que vales, in un’esibizione extra-Amici 2022, Cricca ha presentato l’inedito Supereroi, e uno dei tre giudici ospiti in studio, Beppe Vessicchio ha dato un verdetto critico. Il critico si é detto spiazzato, rispetto alla performance, dal cantautore, per l’intenzione vocale positiva in netto contrasto con il senso del pezzo, malinconico e a tratti triste. Un giudizio quello di Vessicchio che per Cricca é la goccia che fa traboccare il vaso.

Arriva il confronto con Lorella Cuccarini: l’invito lanciato a Cricca

“Sono arrivato qui che facevo vedere il Giovanni solare che cerco di fare vedere sempre- esordisce nel suo sfogo il cantante di Amici 2022, con Lorella Cuccarini che poi lo induce a riflettere su un errore-. Tu non devi fare vedere il Giovanni solare”. Ma da dove nasce la tendenza del ballerino a mostrare la sua solarità, prima di ogni altra sua peculiarità? “Voglio fare vedere il Giovanni solare. É un sorta di lotta interna da sempre che ho” fa sapere lui, dicendosi quindi in eterno conflitto con le sue debolezze e fragilità, il che lo spinge a volersi mostrare sempre forte alle apparenze- fuori da qui sapevo chi volevo essere. Mi sento molto meno di tutti e non ti nego che peso che non c’entri niente qui”. Rispetto alla critica di Vessicchio, Lorella Cuccarini si dichiara di tutt’altro avviso, rincuorando così l’allievo: “Io non ero d’accordo con quello che ha detto Beppe perché non trovo che Supereroi sia un pezzo malinconico”.

Che il cantautore di Supereroi sia a rischio eliminazione? “Non essendo in pace con me, mi sento trattenuto con il freno a mano”, prosegue il giovane, in confidenza con Lorella Cuccarini, che quindi esorta il pupillo a ritrovarsi abbattendo il muro che ha sollevato: ”é una parete che hai, non é una maschera, la devi abbattere. Ritrovati”.

