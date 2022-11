Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta 13 novembre: Belén Rodriguez, Alessandra Amoroso e Giorgia ospiti

Amici 2022, anticipazioni puntata 13 novembre: Giorgia e Alessandra Amoroso ospiti

Oggi, domenica 13 novembre 2022, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent di Canale 5 che vedrà gli allievi alle prese con nuove classifiche, sfide e compiti speciali. Gli allievi di Amici 2022 tornano a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche al cospetto di professionisti del settore.

Quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che sarà una puntata davvero ricca di sorprese, a partire dal ritorno in studio di Alessandra Amoroso, che si esibirà nel suo nuovo singolo. Tornerà poi anche Giorgia, questa volta non per giudicare gli allievi di canto ma per esibirsi nel suo ultimo singolo, Normale.

Amici 2022: gara di ballo e canto per la finale di Tu sì que vales

La puntata di Amici 2022 di oggi vedrà poi cantanti e ballerini nuovamente sotto il giudizio di professionisti esterni alla scuola. Come annunciato in settimana da Maria De Filippi durante un daytime, oggi i cantanti si sfideranno col proprio inedito di fronte ad una giuria d’eccellenza, composta da Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Chi si classificherà al primo posto potrà esibirsi in diretta durante la finale di Tu sì que vales.

Stessa opportunità sarà però data ai ballerini. Oggi li vedremo infatti esibirsi di fronte a Irma De Paola e il primo classificato si esibirà sulle note del singolo vincitore della gara di canto sul palco di Tu sì que vales. Una grande opportunità accolta da tutti gli allievi con forte entusiasmo.

Amici 22, diretta streaming: sorpresa di Belén Rodriguez

Le prove per i ragazzi di Amici 22 non finiranno qui. Non mancheranno infatti prove di improvvisazione, video divertenti e sorprese. Nel particolare Maria De Filippi ospiterà in studio anche Belen Rodriguez per fare una sorpresa ad uno degli allievi. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Ascanio, Federica e Tommy Dali per il canto; Claudia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

