Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming 20 novembre: Fabrizio Moro ospite

Amici 2022, anticipazioni puntata 20 novembre: Fabrizio Moro ospite

Oggi, domenica 20 novembre 2022 a partire dalle 14, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent di Canale 5 che ritrova la classe pronta a mettersi alla prova tra sfide e classifiche. Il tutto di fronte ai prof di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche al cospetto di professionisti del settore.

Quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che l’ospite musicale di oggi è Fabrizio Moro, che presenta in studio il nuovo singolo ‘Senza di te’, in uscita venerdì. Maria De Filippi lascerà poi spazio ai professionisti arrivati per giudicare i cantanti e i ballerini della scuola.

Amici 2022: gara di ballo e canto e i giudici speciali di oggi

La puntata di Amici 2022 di oggi vedrà poi cantanti e ballerini nuovamente sotto il giudizio di professionisti esterni alla scuola. Sarà Dardust a giudicare i cantanti che si esibiranno nelle cover. La gara ballo sarà invece giudicata da tre professionisti che abbiamo già visto in questa edizione di Amici; si tratta di: Eleonora Abbagnato, Irma De Paola e Garrison Rochelle.

Non mancheranno poi sfide e compiti speciali per gli allievi di Amici 22. Piccolo G sosterrà un compito voluto da Arisa, Claudia una sfida immediata, e gli ultimi classificati per il canto affronteranno una sfida immediata. Per i ballerini anche oggi ci sarà inoltre una sfida di improvvisazione oltre ad un’esibizione corale su una coreografia di Samuele Barbetta.

Amici 22, diretta streaming: sorpresa per Alessandra Celentano

Non mancheranno momenti leggeri e divertenti della nuova puntata di Amici 2022. Nel particolare Maria De Filippi festeggerà il compleanno di Alessandra Celentano con tanto di torta in studio. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Ascanio, Federica e Tommy Dali per il canto; Claudia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

