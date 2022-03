Amici 2022, highlights primo serale/ Celentano sott’attacco, LDA e Calma sorprendono in duetto

Amici 2022, è polemica tra gli highlights del 1° serale

Il 19 marzo 2022 ha il via su Canale 5 il primo appuntamento tv del serale Amici 2022, che regala emozioni e colpi di scena al cardiopalmo ,con i 18 concorrenti divisi in 3 squadre rivali che si danno battaglia a colpi di vocalizzi per i cantanti e passi per i ballerini. Il debutto della fase finale del talent vede in apertura riconfermare alla giuria adibita per le votazioni e le eliminazioni i 3 giudici di Amici 20, Stash Fiordispino dei The Kolors, l’ex ballerino professionista di Amici, Stefano De Martino, e il principe nonché appassionato fruitore delle arti, Emanuele Filiberto di Savoia. La giuria è presentata da Maria De Filippi con un video-tributo alla simpatia e alla capacità del trio di non limitarsi ai soli giudizi che sono chiamati a dare, estesa nel dispensare quindi consigli ai concorrenti e nel lanciare messaggi educativi per il grande pubblico del piccolo schermo.

Sulla scia delle polemiche sollevatesi nel web, che -a margine delle anticipazioni tv del primo serale Amici 2022 – vedono il pubblico tacciare i giudici di incompetenza rispetto alla messa in discussione di alcuni tra i talenti più apprezzati, tra cui Albe, Christian, LDA, con la messa in onda in differita della puntata la giuria fa ricredere i telespettatori sul suo conto, muovendo un’accesa contestazione a carico di Alessandra Celentano – condivisa da larga parte del pubblico tv. In risposta ad un intervento della Celentano, volto a testimoniare la manifesta superiorità dei suoi allievi ballerini classici, Michele e Carola -soprattutto in fatto di linee e doti fisiche- Stash e Stefano infiammano lo show, scagliandosi contro la maestra. “La bellezza non è oggettiva, è bello che ci siano tante forme di bellezza, non dobbiamo attenerci ai dogmi della religione della Celentano”, dichiara Stefano De Martino a difesa della ballerina Serena, finita nuovamente nel mirino della Celentano, la quale nel dettaglio ribadisce di ritenere la ballerina pupilla di Raimondo Todaro idonea al serale per mancanza di doti fisiche e linee conformi a quelle ideali per un ballerino che si rispetti. De Martino poi infierisce, tacciando la maestra non velatamente di bodyshaming ai danni di Serena Carella: “Se l’abbiamo fraintesa in 3 giudici, il suo messaggio, maestra, era sbagliato…”. E Stash rincara la dose stizzito: “La bellezza non è oggettiva”. Un intervento – quello della giuria- che il pubblico condivide, tra i commenti più aggreganti rilasciati sulla pagina Instagram di Amici. (Voto per la giuria: 7.5)

Al via la sfida a 3 squadre con 2 eliminati: l’occhio pubblico si divide sul serale Amici 2022

Al primo serale Amici 2022, è anche tempo di presentazioni ufficiali in studio delle 3 squadre rivali. Il team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi presenta i cantanti LDA, Calma, Gio Montana e Luigi Strangis e i ballerini Michele, Leo e Carola. Il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini presenta i cantanti Albe e Crytical e i ballerini John Erik, Dario e Alice. Il team con al timone Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini presenta i ballerini Nunzio, Serena e Christian e i cantanti Sissi, Alex e Aisha.

A dare il via alla gara, alla prima delle 3 manche previste ad Amici 2022 in puntata (che vede in sfida il team Zerbi-Celentano e il team Peparini-Pettinelli) è Albe che scende in campo contro Luigi. Luigi è a fuoco in una personale cover sulle note di Rumore e lascia il segno non solo con il suo canto funky, ma anche con i suoi accordi di chitarra. Tanto da sorprendere il giudice Stash, che palesa di rivedersi molto in Luigi come artista. Il punto va non a caso al team Zerbi-Celentano, che si impone da subito come la squadra più temibile e nuovamente, per il pubblico attivo sui social, fa la differenza anche alla seconda prova ad Amici 2022, che vede schierare il duetto LDA e Calma contro l’assolo di danza di John Erik in Crazy Little Thing, questo nonostante l’iconicità del ballerino dalle origini filippine e autodidatta di break dance. Il duo inedito, LDA – in tenuta sporty e con il suo inconfondibile berretto, in un look pop che strizza l’occhio a Justin Bieber – e Calma -in smoking casual- fondono le voci, in una cover personalizzata in Vento d’estate di Max Gazzé, realizzando una performance sorprendente, soprattutto a detta del pubblico attivo sui social (Voto per la miglior performance della prima manche, a LDA e Calma: 9 per l’alchimia tra le due voci e il coraggio nella scelta di fare unione).

“…Metti caso che l’amore è un posto, di sicuro al mare, ma senza avere un porto, amare: soltanto naufragare.”, cantano LDA e Calma unendosi come due correnti

Tra gli annessi commenti social dei telespettatori, si leggono i messaggi di consensi più disparati: “Lda sei tutti noi”; “Che duo”; “Li amo”. Al termine della prima manche di Amici 2022 finiscono a rischio Alice, Dario e Albe e a soccombere è la ballerina in lacrime. Per Alice Del Frate l’eliminazione inferta dai giudici è ingiusta, a detta del pubblico e della maestra, Veronica Peparini, che non a caso nobilita la metamorfosi della giovane da ginnasta a danzatrice registrata nella scuola di Maria De Filippi: “Ha imparato a ballare da autodidatta su un balcone, durante il lockdown”. A fare eco alla maestra è la contestazione mossa dagli utenti sul profilo Instagram di Amici, a suon di commenti di conforto, come: “Mi dispiace che sia uscita”.

La seconda manche Amici 2022 -disputatasi tra il team Celentano-Zerbi e il team Todaro-Cuccarini- vede Christian Stefanelli (Voto alla miglior performance della seconda manche: 8) intrattenere il pubblico con un’emozionante esibizione di hip-hop sulle note di Freedom, un inno alla libertà convincente ed emozionante, che però non basta a salvarlo, tanto che lui finisce a rischio al ballottaggio per la decretazione del secondo eliminato, penalizzato dal team di appartenenza- Todaro-Cuccarini – rivelatasi la squadra perdente.

La terza ed ultima manche di Amici 2022 -disputatasi tra il Team Zerbi-Celentano e Todaro- vede invece a rischio eliminazione Gio, Leo e LDA, e su quest’ultimo (record di stream su Spotify Italia) il popolo del web non risparmia messaggi di dissenso rispetto alla sua messa in discussione: “Ma noi amiamo Quello che fa male”, esclama uno dei commenti più aggreganti tra i cori dei fan del figlio di Gigi D’Alessio. Il riferimento è all’ennesima esibizione ad Amici 2022 di LDA sulle note del brano record di ascolti, Quello che fa male, che all’ultima manche ottiene la standing ovation del pubblico spettante in studio (Voto alla miglior performance della terza manche, per LDA: 8). E alla fine LDA e il latinista Leo si salvano.

Gio Montana finisce a rischio, penalizzato dal team Celentano-Zerbi -rivelatasi la squadra perdente della parte finale dello show, nonostante la cover che il rapper ha personalizzato con il suo inconfondibile rap sulle note de La bambola di Patti Pravo. Il ballottaggio finale per il secondo eliminato, quindi, si disputa tra Christian e Gio, una sfida che i rispettivi fandom dei due talenti contestano, per motivazioni diverse. Se da una parte c’è chi ritiene che Christian sia una colonna portante di Amici 2022 non solo in quanto veterano del programma ma anche per essere portavoce del dato di fatto che la l’hip-hop non sia una danza di serie C, dall’altra c’è chi avrebbe salvato Gio, che da freelancer, senza l’ausilio di una casa discografica, ha conseguito con le sue forze un disco d’oro certificato FIMI. Quella del ballottaggio finale della seconda eliminazione può, quindi, dirsi la sfida più emozionante. I due talenti finiti al ballottaggio finale vengono quindi chiamati ad appartarsi nella casetta, lontani dal mondo esterno, ed è la conduttrice Maria De Filippi ad annunciare loro il verdetto finale: l’eliminato alla prima puntata del serale Amici 2022 è Gio Montana. Un risultato su cui non mancano reazioni a caldo degli internauti, molti dei quali dichiarano scontata la seconda eliminazione ricaduta su Gio, ripescato dal maestro Rudy Zerbi dopo l’eliminazione subita dall’insegnante storica, Anna Pettinelli. “Vi voglio bene raga, mi avete insegnato tanto”, è il messaggio d’addio che Gio poi dedica commosso ai compagni di studio, poco prima di lasciare la scuola più amata dagli italiani.

