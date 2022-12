Amici 2022: Ludovica Grimaldi, un like al veleno dopo l’eliminazione/ “É un circo..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ludovica Grimaldi é l’eliminata dal talent: spunta un messaggio critico

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi e, intanto, l’ultima eliminata Ludovica Grimaldi fa discutere per un like al veleno contro il talent, segnalato dagli utenti del web. La ballerina di hip hop é uscita dalla competizione dei talenti di Canale 5 in occasione della puntata domenicale dell’11 dicembre 2022, quando l’insegnante che l’aveva promossa nella scuola, Emanuel Lo, ha appoggiato le due proposte avanzate di recente da Alessandra Celentano, quella di eliminare l’ultimo classificato nella classifica generale di ballo ed estromettere dal regolamento, quindi, anche la chance del banco del pubblico. Ovvero la possibilità, quest’ultima, per cui ciascun eliminato potesse restare nella scuola, a discrezione delle votazioni del pubblico, mediante televoto. Per il volere di Lo, Ludovica é quindi uscita da Amici 2022 e con lei é stato eliminato anche il banco del pubblico. E, intanto, come riprende Biccy, la ballerina di hip hop ha a quanto pare battuto un like avvelenato, dal presunto profilo Twitter LudoGrimaldi, al tweet in cui un utente contesta fortemente l’eliminazione di Ludovica Grimaldi unitamente alla estromissione dal regolamento di Amici 2022 del banco del pubblico.

Fa rumore il like al veleno su Amici 2022

“Giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene, ora che servirebbe per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. Questo è un circo”, si legge nel messaggio al veleno che Ludovica Grimaldi sosterrebbe contro il talent che l’ha resa celebre al grande pubblico TV di Amici 2022 di Maria De Filippi. Nel frattempo, intanto, nel rinnovato daytime di Amici 2022 vengono mostrate le esclusive immagini dell’addio della ballerina modern alla scuola più amata dagli italiani. E per la quota talenti di Amici, l’ex Amici 21, LDA, torna a far parlare di sé, ricevendo un bagno di folla a Napoli, in vista del debutto a Sanremo 2023 e sulla scia del successo del nuovo singolo in collaborazione con Albe, Cado.

