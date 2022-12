Amici 2022, Maddalena Svevi e Samuele Segreto eliminati prima del serale?/ L’avviso

Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo convoca gli allievi e…

Mentre si avvicina la fase serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Emanuel Lo convoca i suoi allievi per comunicare a quest’ultimi il rischio di eliminazione che ora il loro team corre. Alla nuova convocazione che il prof muove per gli allievi Maddalena Svevi e Samuele Segreto, in particolare, l’insegnante di danza legge ai ragazzi il contenuto di una comunicazione che giunge al talent da parte della produzione di Amici 2022. Nel messaggio, la produzione fa sapere che a partire dalla nuova puntata domenicale, su suggerimento della proposta di Alessandra Celentano, si avvierà una nuova fase di selezione dei talenti per l’accesso alla fase serale del talent, sulla base di nuove classifiche di canto e ballo.

Amici 2022 verso il serale: il messaggio della produzione

Si riparte da zero nel competizione dei talenti, quindi, e le classifiche sono strumenti che la produzione di Amici 2022 conferisce ai professori, i quali fanno uso delle stesse nel modo che più ritengono opportuno e utile secondo la loro visione del talento e della meritocrazia. “Si azzera tutto, abbiamo fatto un giro di boa… -dichiara quindi ai ragazzi Emanuel Lo, dando preavviso a Maddalena Svevi e Samuele Segreto di cosa li attende in vista del serale di Amici 2022-, tre mesi sono passati… e come squadra dobbiamo andare ad un altro livello, sperando di arrivare al serale da 10”. Il team di Emanuel Lo, Maddalena Svevi e Samuele Segreto riuscirà a confermarsi per intero al serale di Amici 2022 di Maria De Filippi? Non si esclude che nel duo dia lievi possano confermarsi alcuni tra i prossimi eliminati del talent.

Nel frattempo, per la quota talenti di Amici 2022 di Maria De Filippi, l’ex Amici 21, LDA, registra un bagno di folla a Napoli, mentre lo attende il debutto a Sanremo 2022. E in occasione del live, inoltre, il cantautore di Napoli replica a chi lo taccerebbe di raccomandazione nell’industria musicale…

Il maestro Emanuel Lo ha le idee chiare in merito alla comunicazione della produzione! #Amici22 pic.twitter.com/0B8vgn6zU5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2022

