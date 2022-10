Amici 2022: Mattia in lacrime, “Ti trattieni perché ti conviene”/ L’accusa del gruppo

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola nel mirino: l’accusa dei compagni di camera

Prosegue l’appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano in onda su Canale 5, datato 13 ottobre e che anticipa la quarta puntata del talent , dove Mattia Zenzola finisce al centro di una crisi personale. Il motivo del naufragio dell’io del latinista dalla chioma bicolor? Nella camera condivisa con Ramon, Samu e Gianmarco, Mattia viene chiamato dai primi tre ad un confronto sui loro rapporti, che lo vede tacciato dal gruppo di finzione nel talent di Maria De Filippi.

A detta delle contestazioni mosse a Mattia Zenzola dagli “amici” (forse ex Amici) il latinista tenderebbe a trattenere i suoi pensieri e le sensazioni, nella casetta condivisa con il resto dei talenti, per preservare la reputazione di “bravo ragazzo” a fronte di una sospetta paura dei giudizi del pubblico TV. Quindi l’accusa del gruppo ai danni del singolo si traduce con una serie di retroscena che Ramon, Samu e Gianmarco mettono in conto ai danni di Mattia, che a detta dei primi presterebbe attenzione a non alzare i toni e più in generale al rispetto delle regole nella casetta, anche a costo di mettere a repentaglio i rapporti personali intrecciati nella scuola di Amici 2022.

“Se abbiamo il telefono e io sforo di tre minuti il limite della chiamata con parenti e amici, tu mi dici che é tardi. Questo lo vedo fatto per creare competizione tra chi rispetta e chi sfora le regole”, é l’attacco congiunto a Mattia, che quindi replica, al ricordo dell’esperienza vissuta ad Amici 21 fino al ritiro per un infortunio al piede:” So cosa significa il rispetto delle regole. Trovo tutto questo scandaloso”.

Il confronto termina con un abbraccio: quiete apparente ad Amici 2022?

“Non ti metti a nudo, ci tieni alla tua immagine e non parli chiaro” prosegue l’accusa, per cui Mattia visibilmente provato, fino alle lacrime, poi replica: “Mi tirò fuori sempre da tutto… Non faccio nomi di persone che non sono presenti. Io lo so cos’é questa cosa…”. Anche in questo frangente, così facendo, per il gruppo Mattia lancia il sasso e nasconde la mano. “Questa cosa, cosa?”. Zenzola quindi si apre in lacrime, prima di chiudere la questione con un abbraccio al gruppo: ” Odio piangere, non avrei mai immaginato tutto questo.. mi ha fatto male. Il fatto che io vengo da una edizione precedente e mi hanno dato una seconda opportunità e vedere che questo compromette tutto il resto… Mi dispiace che il rapporto sia compromesso da questo”. Insomma, a detta di Mattia il resto della classe non vede di buon occhio che lui sia alla seconda chance ad Amici, probabilmente perché ritenuto favorito tra gli allievi.

Che Mattia Zenzola riesca a spezzare il sospetto pregiudizio sul suo conto? Nel frattempo, il sentiment dei telespettatori via social si divide tra chi darebbe del “cuore di panna” a Mattia, tacciando il pupillo di Alessandra Celentano, Gianmarco, di toni alti e coloriti inopportuni ai danni del latinista, e chi invece appoggerebbe l’accusa di Ramon, Samu e Gianmarco.

È tempo di chiarimenti per Mattia, Samu, Gianmarco e Ramon #Amici22 pic.twitter.com/Pm4lZUyXJp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2022













