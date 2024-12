Chi è Benedetta Vari? Da diverso tempo la ballerina è fidanzata con il collega Mattia Zenzola, che ha partecipato ad Amici 2022 vincendo il talent nel 2023. Il ragazzo è ricordato per aver vissuto un brutto in fortunio che poi lo aveva portato ad abbandonare il programma. All’interno della scuola di Amici, Zenzola ha conosciuto Benedetta Vari, la giovane e partner di danza che poi è diventata a tutti gli effetti la sua fidanzata.

I due, però, non si sono fidanzati durante il programma, ma una volta finito. Usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, Benedetta Vari e Mattia Zenzola hanno intrapreso un vero e proprio tour lavorativo, girando per l’Italia a ballare e a fare spettacoli di danza. Proprio in questo periodo di viaggi spensierati dopo la vittoria, sarebbe scoccata la scintilla che li tiene insieme ancora oggi. Piccola chicca di gossip: Benedetta Vari, all’epoca era fidanzata con un altro ragazzo, Simone Maselli, mentre lui aveva intrapreso una relazone con Maddalena Svevi, altra concorrente del programma di Canale 5.

Benedetta Vari, la pausa dalla danza per tre anni a causa della malattia della mamma: “Non me la sentivo di…”

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno ancora insieme dopo Amici? La risposta è sì, i due ballerini sembrano felicissimi. In particolare, Benedetta Vari condivide sui social diversi aspetti della sua vita privata con i suoi followers, mantenendo molto attivo il suo profilo Instagram. Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che per diversi anni ha studiato latino americano, per poi essere entrata ad Amici con il desiderio di vincere. Nel 2020 non riesce però a qualificarsi come concorrente del programma, mentre nel 2023 raggiunge l’obiettivo di far parte ufficialmente del cast del talent.

Sulla sua vita privata, purtroppo non si sa molto. Le informazioni sono poche, perchè sebbene la giovane sia uscita allo scoperto con il fidanzato Mattia Zenzola, non ha mai voluto parlare con il pubblico di fatti sentimentali. Si è confidata invece sulla malattia della madre, cosa che l’ha costretta per diverso tempo ad abbandonare gli allenamenti e a dedicarsi solo al genitore. Le due, ancora oggi conservano un legame molto profondo dopo la malattia: “Mi sono fermata più o meno tre anni perché mia madre si è ammalata e sono stata vicino a lei.“, aveva confessato la ballerina: “Non me la sentivo di continuare a viaggiare. Questa è stata un’occasione che non ho voluto perdere, forse qualcuno o qualcosa voleva che io ballassi ancora”.