Amici 2022, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi in crisi?/ La verità della madre di lui

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola verso la rottura con Maddalena Svevi? Il confronto

Può dirsi uno dei protagonisti più chiacchierati di Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, e non solo per il suo contributo artistico ma anche per la lovestory avviata con Maddalena Svevi, al talent, e su di lui ha ora voce la madre. Dopo aver diviso l’opinione dei telespettatori con il bacio appassionato consumato con la compagna di studi nel ballo ad Amici 22, Maddalena Svevi, dando vita alla polemica che taccia il talent di penalizzare il suo talento per dare spazio al romanticismo, a fin di record di ascolti TV, Mattia Svevi sembrava essersi ad un certo punto allontanato dalla ballerina. Tanto che la bionda allieva di Emanuel Lo, trovando il confronto con il ballerino, ha contestato a quest’ultimo l’improvviso allontanamento con la pronta replica di lui, che ha poi assicurato alla compagna di tenere a lei e al loro amore appena nato. Che la coppia di Amici 22 non sia più a rischio di una crisi d’amore? Ad avere voce in capitolo è la madre di Mattia Zenzola, che in un’intervista inedita concessa a Di più TV magazine rassicura a sua volta la papabile nuora conosciuta attraverso Amici 22, dicendosi al settimo cielo per la coppia che il figlio forma con Maddalena Svevi.

Giulia Ninni parla del figlio Mattia Zenzola e l’amore verso Maddalena Svevi

“Anche Maddalena e i suoi genitori devono essere felici- fa sapere la madre di Mattia Zenzola, tra le pagine del rotocalco di cronaca rosa-. Sì, lei è in ottima mani: Mattia è innamorato”. Insomma, la signora Giulia Ninni rassicura i fan della coppia di Amici 22 rispetto al sentimento che a quanto pare vincola il latinista alla ballerina modern, anche se al momento mancano le presentazioni in famiglia tra i piccioncini ballerini. Ma al di là di come evolverà la loro storia d’amore, intanto, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola non sono l’unica coppia nata ad Amici 22. Dallo scorso settembre, mese in cui é partito il talent show in TV, sono nate ben 4 coppie in tempi da record nella scuola di Maria De Filippi. Quale destino attende le coppie TV?

