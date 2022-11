LDA e Albe: il nuovo singolo é Cado/ Web in tilt per l’evento a Napoli!

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe annunciano il nuovo singolo Cado

Il mondo del web é in queste ore in tilt per il preannunciato rilascio di Cado, il nuovo singolo in cantiere, a dove -a cura della Major discografica Columbia Records (Sony Music Italy) per LDA stringe le forze con Albe, dopo Amici 21. Reduce dalla competizione nel canto che li vedeva contrapporsi al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il terzogenito di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, presenta in anteprima assoluta, al cinema della sua città del cuore, Napoli, il nuovo singolo in collaborazione con Albe, Cado, la cui data di pubblicazione é fissata per la mezzanotte dell’11 novembre 2022, quando il duetto sarà disponibile in radio e in digitale. È già attivo, intanto, il pre-save e pre-add al link https://columbia.lnk.to/Cado, attraverso cui nei giorni scorsi è stato possibile prenotarsi per la preview del video musicale di Cado, tenutasi questo lunedì 7 novembre, a Napoli, e a partire dalle ore 19:00, presso THE SPACE CINEMA, sito in Viale Giochi del Mediterraneo.

Un’occasione a cui hanno potuto partecipare a ingresso gratuito i fan del duo di Amici 21, in primis i primi 450 fortunati che hanno pre-salvato o pre-aggiunto il brano. L’evento partenopeo manda ora gli internauti in delirio, tra le reazioni social più disparate. Sui social, in particolare emergono le immagini della performance live, un cinema- edit sul sodalizio artistico “LDAlbe” che nasceva ad Amici 21 e la première del video di Cado introdotti dagli ex Amici 21 in quel di Napoli, condivise da una moltitudine di fedeli supporters del duo.

Il retroscena e il messaggio di Cado, il duetto post-Amici 21 di LDA e Albe

“Cado” altro non é che un progetto musicale che nasce da un incontro tra LDA e Albe avvenuto a Roma, dove uno scambio reciproco e spontaneo di idee ha condotto i due cantautori ad una preview del loro duetto in una diretta social, complice la produzione della canzone curata dai producer Alessandro Caiazza e Steve Tarta. Il brano è una canzone d’amore, dedicata a una persona speciale con cui condividere una notte magica, sotto un cielo pieno di stelle.

“Cado – é la descrizione del singolo di LDA – è un brano che è nato in modo del tutto casuale, come un gioco tra due amici. Poi la musica ti trasporta in un mondo parallelo ed entrambi, senza dirci nulla, abbiamo scritto le parole trattando lo stesso argomento. Il brano parla di una storia d’amore tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni sono difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone”. “Cado – é, poi, il punto di vista di Albe – è un pezzo che nasce dal nulla. Come le cose migliori. Non era stato programmato, alle due di notte ci ritroviamo in studio con una diretta Instagram accesa per fare tutto alla vista di tutti nella più totale genuinità. Gli accordi e il testo sono usciti da soli e quello che racconta credo sia un flusso di esperienze passate, che in quel momento ci hanno permesso di esternare tutto quello che avevamo dentro.“.

Nel frattempo si attende il rilascio del secondo album in cantiere di LDA, nella cui tracklist potrebbe essere contenuta la traccia Cado.

luca si riconferma la persona più bella che abbia mai conosciuto, e albe è un compagno perfetto. il bene che si vogliono è immenso e si vede in ogni momento, vi giuro che il pezzo completo è un’opera d’arte 💛 #LDA pic.twitter.com/HCSMBYSTMg — (zia) valeria 🌥 (@smarginandomi) November 7, 2022













