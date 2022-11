Amici 2022, Megan in lacrime per le critiche Celentano/ “Qui ho la prima cameretta”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria chiede scusa ad Alessandra Celentano: piovono lacrime

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 4 novembre 2022 su Canale 5, che tra le novità vede Megan Ria fare luce sul turbolento passato, vissuto tra le condizioni economiche ostili. L’occasione che la ballerina modern ha per raccontarsi é la convocazione di Alessandra Celentano, che cerca il confronto con la ballerina dopo aver messo in discussione la giovane a prova di versatilità. Dopo aver assegnato a Megan una choreo di latino in paso doble con Mattia Zenzola, e aver poi giudicata la prova “superata” con la sufficienza – per l’essere volitiva della ballerina e non per tecnica e attitudine allo stile- la Celentano ha contestato che nella sua griglia di versatilità assegnata ai ballerini di Amici 2022 Megan abbia riportato di sentirsi compatibile anche nel latino. Il che ha dato vita ad un contenzioso aperto con la maestra, con una discussione dai toni accesi che avrebbe poi fatto sentire la ballerina in colpa nei riguardi della maestra. Tanto che Megan ora sente il bisogno di scusarsi con la maestra.

Amici 2022, Megan al confronto con Alessandra Celentano: la struggente verità sul passato turbolento

Cosa spinge Megan a sentirsi in colpa verso la maestra? “Mi volevo scusare – esordisce Megan Ria, al confronto cercato con Alessandra Celentano dopo la griglia sulla versatilità -, mi sono sentita un po’ maleducata”, parole di scuse sentite con la voce rotta dalle lacrime, quella della ballerina, a cui la maestra replica: “sei stata arrogantella”. Tuttavia, da parte della ballerina c’é la voglia di mettersi in discussione nella danza, attraverso il sacrificio, con impegno e tempo da dedicare assiduamente alle lezioni, per migliorarsi anche in fatto di versatilità: “non é scontato lavorare con professionisti di questo tipo. e mi sento in difetto e ci sto male. So che ero insufficinete -allude, quindi al compito di latino- e in sala con Montesso ho lavorato bene”. Alessandra Celentano, di tutta risposta, accetta le scuse nel riconoscere alla giovane la qualità di non risparmiarsi mai alle prove e alle lezioni di danza, ad Amici 2022: “questo di te mi piace molto”. Ed é a questo punto che, in lacrime, Megan Ria fa luce sulla paura di lasciare il talent, dal momento che ad Amici può concedersi dei lussi, come avere la sua prima cameretta: “non ho vergogna a raccontare il mio percorso. Ho avuto tanti problemi nella mia famiglia. Ho fatto tanti traslochi quando abitavo con ammma io non ho mai avuto la mia cameretta. Non ho mai avuto una casa per me”. Insomma la ballerina così motiva la sua tendenza a difendersi dalle critiche che al talent possano farla sentire a rischio eliminazione, “é un traguardo gigante avere la mia cameretta con scritto Megan”, aggiunge provata. Megan non vanta molti anni di studio della danza, il che é dipeso da una scelta che si é vista costretta a prendere a discapito della disciplina che ama: “ho studiato per alcuni anni e ho inziato a lavorare, ma se avessi potuto scegliere avrei scelto di studiare danza. Ma ho scelto di lavorare per aiutare la mia famiglia, per permettere a mia madre di fare una spesa…”. La maestra Alessandra Celentano, dal suo canto, sembra colpita nel profondo dalla storia della ballerina ed esorta la giovane allieva di Amici 2022 a metabolizzare le critiche in modo costruttivo, tenendo cioè conto di esse per il miglioramento, senza gettarsi nello sconforto.

