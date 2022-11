Amici 2022: Megan Ria svela le distanze con il padre/ “Non ci conosciamo veramente”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria fa luce sul dolore delle distanze dal padre

Mentre prosegue la corsa per il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria fa luce sulle distanze sofferte con il padre. Una rivelazione, quella della ballerina modern sui rapporti in famiglia, che vede commuoversi la stessa Megan e molti tra i telespettatori attivi via social, che in queste ore commentano il momento TV dicendosi vicini a lei. Il momento della rivelazione si registra nel daytime di Amici 2022, in onda il 16 novembre 2022, quando Giordana Angi, ex Amici, cantautrice, musicista e fondatrice della casa discografica che arruola Luigi Strangis e Alex Wyse, 21CO, si esibisce sulle note della sua musica e i lyrics “La fine non ci divide” colpiscono Megan Ria. Tanto che la ballerina modern si lascia, così, andare alla dolorosa confessione sul padre: “Mi ha toccato lo stomaco, ci rivedo il rapporto che ho e non ho con mio padre, come se non mi conoscesse…non mi va di pensarlo ora come questo, ma il fatto che non abbiamo avuto modo di conoscerci veramente mi fa dire che non cerco più il suo sguardo, non mi viene di chiamarlo”.

Amici 2022, Maddalena Svevi chiude con Mattia Zenzola?/ "Mi vuoi solo per coccole..."

Megan ha scelto una frase tratta da "La fine non ci divide" e condivide con Giordana Angi e i compagni tutte le sue emozioni #Amici22 pic.twitter.com/lEgR5faimR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2022

Giordana Angi ha voce sul dolore di Megan Ria, ad Amici 2022

La ballerina dalle origini italo-cubane e di adozione massese si palesa confusa, probabilmente non sa definire il suo status sentimentale con il padre per via del rapporto complicato con il familiare, a cui però lei continua a volere bene, evidentemente, tanto da rivolgergli un pensiero continuo. Così come sostiene, poi, Giordana Angi: “C’é solo un amore incondizionato, c’è il sangue e bisogna sapere che c’è amore anche dall’altra parte”.

Gigi D'Alessio torna live, con il Gigi uno come te: ancora insieme/ Duetto con LDA?

Da Megan Ria, al di là della competizione avviata nel ballo ad Amici 2022 di Maria De Filippi, c’é quindi il desiderio di ricostruire il rapporto con il padre. Una volontà che accomuna la ballerina a molti, tra vip e nip, soprattutto tra i più giovani.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 20 novembre: Niveo eliminato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA