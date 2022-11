Amici 2022, Maddalena Svevi chiude con Mattia Zenzola?/ “Mi vuoi solo per coccole…”

Amici 2022 di Maria De Filippi: é scontro infuocato tra i fidanzati Maddalena Svevi e Mattia Zenzola

Maddalena Svevi e Mattia Zenzola sono sull’orlo di una rottura, in amore, ad Amici 2022 di Maria De Filippi? L’interrogativo nasce spontaneo nei telespettatori di Canale 5, dal momento che nel rinnovato daytime del talent emergono le immagini dell’ennesimo confronto critico registratosi nella casetta dei talenti, tra i due fidanzati. Il motivo dell’ennesima crisi tra la ballerina pupilla di Emanuel Lo e il ballerino pupillo di Raimondo Todaro? A quanto pare, alla ballerina modern comincia a non stare bene che il latinista si avvicini a lei solo per un momento all’insegna della vicinanza fisica, unitamente al fatto che tra loro manchi il dialogo, in prospettiva dell’inizio di una storia d’amore significativa e duratura.

“Non voglio sembrare s***a, ma io te lo avevo già detto, io mi stufo” – esordisce Maddalena, a cui starebbero troppo smielate le effusioni con il latinista –. Tu per me ci sei solo per abbracci e bacini, mi vieni a cercare solo per quello. Non mi dai modo di creare un qualcosa ed a me non va bene”. “Se non ce la fai a starmi distante significa che sei in ricerca d’affetto. – Quindi, l’attacco della ballerina, che infierisce ai danni del ballerino-. Di me non te ne frega niente, palese. Se tu non mi spieghi cosa ti dà fastidio e i motivi per cui ti allontani da me, io come faccio a capirlo?“. Ma non é tutto. Perché nel momento del duro confronto cercato e trovato con Mattia Zenzola, poi, Maddalena Svevi chiarisce la sua posizione critica, che potrebbe preludere alla fine della lovestory di Amici 2022: ” Il problema è che tu non ti interessi di quello che dico. C’è mai una volta in cui mi hai chiesto di approfondire qualche discorso che ti ho fatto? Tu mi cerchi solo quando hai voglia di coccole. Ma non può essere solo quello”.

Mattia Zenzola chiarisce con Maddalena Svevi: é pace fatta ad Amici 2022?

E non tarda ad arrivare la replica del latinista, che, in risposta all’attacco di Maddalena Svevi, decide passare alla difesa: “Di me ti dà fastidio tutto, ti arrabbi con me e io sto sempre zitto. Sai cosa ti dà fastidio di me? Ogni cosa, ti innervosisci per tutto. Tu vedi il male in tutto. Se ogni giorno per una cavolata per la prendi così ci incasiniamo da soli. E io non voglio. Se stiamo insieme è perché ci aiutiamo a vicenda”. Visibilmente provato per l’incomprensione venutasi a creare con la ballerina, poi, Mattia Zenzola fa luce sulla svolta personale, motivo per cui lui chiede all’amata di concedergli un’altra chance per il prosieguo della lovestory: “Io con te mi sto aprendo piano piano, sono di base una persona chiusa”.

La richiesta del ballerino inoltrata alla ballerina, di provare a darsi una nuova chance in amore, intanto, sembra raccogliere i primi frutti. I due ballerini modern di Amici 2022, infatti, chiudono il confronto con un romantico abbraccio e la speranza di Mattia che la nuova crisi con Maddalena “sia l’ultima”. Che i fidanzati di Amici 2022 non siano destinati a restare uniti?

È tempo di chiarimenti in casetta tra Mattia e Maddalena ☺️ #Amici22













