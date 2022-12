Amici 2022: Niveo in crisi, eliminato? / Il supporto di NDG, Cricca e Tommy

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo é ultimo in classifica: ecco chi lo supporta

Prosegue l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 12 dicembre 2022, che vede Niveo a rischio eliminazionla dal talent. Al rinnovato appuntamento TV del talent, Niveo appare piuttosto turbato e visibilmente in crisi, dopo che Rudy Zerbi ha avanzato la proposta di eliminazione ai suoi danni, in quanto posizionato ultimo nella classifica di canto generale. Alla comunicazione di Zerbi, registratasi alla convocazione voluta dal talentscout con la classe e il resto del corpo docenti di canto, Niveo si difende rivendicando di non meritare l’eliminazione, se non attraverso una sfida che lo veda contrapporsi ad uno sfidante. Questo, anche perché di recente ha vinto il contest indetto da Radio Zeta sul sito RTL 102.5, per cui Scarabocchi é risultato essere la preferenza dei radioascoltatori tra gli inediti lanciati dai cantautori concorrenti di Amici 2022. Per Zerbi, nel ridimensionare l’importanza della sua ultima posizione in classifica e rivendicando il supporto radiofonico ricevuto Niveo metterebbe in discussione il giudizio dei 19 giudici, tra cui Emma Marrone, che hanno di fatto decretato il suo ultimo posto in classifica, nel canto. Al rientro nella casetta dei talenti, dopo la comunicazione di Zerbi, Niveo appare in crisi, ma a confortarlo ci sono i compagni nel team Lorella Cuccarini, Cricca e Ndg, e inaspettatamente l’allievo cantautore di Rudy Zerbi, Tommy Dali.

Il cantante é il prossimo eliminato di Amici 2022?

“Tranquillo, facciamo sta cover e rilassati, é Natale – conforta Niveo, NDG, nel supporto all’amico che ora commuove il web, a cui poi si aggiunge Cricca- ritieniti fortunato perché Lorella a livello umano é perfetta. É molto comprensiva”. Poi, si aggiunge anche Tommy Dalì, che così sostiene Niveo: “Tira fuori gli attributi”. Il cantante a rischio sembra non demordere: “Vorrei spaccare, però devo farlo adesso o mai più…”

Nel frattempo, Rudy Zerbi replica a Niveo anticipando che intende metterlo in sfida con uno sfidante esterno.

Dopo aver incontrato i prof di canto in sala relax… #Amici22 pic.twitter.com/2rCE6xcQwf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2022



Per la quota talenti di Amici, inoltre, LDA replica alle critiche degli haters, in vista del suo debutto a Sanremo 2023.

