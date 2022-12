Amici 2022 oggi 9 dicembre non va in onda, perchè?/ Appuntamento a domenica 11

Amici 2022 oggi venerdì 9 dicembre non va in onda

In occasione dell’Immacolata, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione interrompendo la messa in onda sia di Uomini e Donne che del daytime di Amici 2022. L’appuntamento quotidiano con il talent show di Maria De Filippi, infatti, tornerà regolarmente in onda lunedì 12 dicembre, alle 16.120 su canale 5 al termine della nuova puntata di Uomini e Donne. Tuttavia, per i fan di Amici che sta regalando ai giovani allievi la possibilità di realizzare i propri sogni, è confermato l’appuntamento più atteso ovvero quello con il pomeridiano.

Domenica 11 dicembre, alle 14 su canale 5, Maria De Filippi condurrà una nuova puntata con il pomeridiano di Amici 2022 nel corso della quale non mancheranno le emozioni, le sfide, gli esami i colpi di scena con gli allievi chiamati a dimostrare agli insegnanti di meritare il posto nella scuola.

Amici 2022 torna in onda domenica 11 dicembre

Si avvicina, per gli allievi, la fase più cruciale per il proprio futuro ad Amici 2022 ovvero quella in cui dovranno conquistare un posto al serale. In attesa di quel momento, nel corso della puntata del pomeridiano di domenica 11 dicembre, non mancheranno le sfide ed eliminazioni. Sia i cantanti che i ballerini che, nelle scorse puntate sono stati duramente rimproverati da Maria De Filippi anche per la scarsa attenzione alle pulizie della casa, è arrivato il momento di dimostrare di aver capito la lezione e di meritare il posto nella scuola.

Grande attesa anche per la presenza, come ospite, di Emma Marrone come giudice della gara di canto. La cantante salentina tornerà nella scuola dove è nata la sua carriera musicale pochi mesi dopo la morte dell’amatissimo papà Rosario.

