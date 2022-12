Amici 2022, perché non va in onda l’8 e il 9 dicembre?/ Ecco quando riparte

Amici 2022 di Maria De Filippi salta l’appuntamento TV: il motivo é…

Salta l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, proprio come Uomini e donne, nelle date contigue dell’8 e il 9 dicembre 2022. Il motivo? Ogni anno, la produzione Mediaset dei due format prodotti e condotti da Maria De Filippi si concede, a quanto pare, un ponte durante i giorni festivi natalizi, come accade tra la giornata odierna della festività dell’Immacolata concezione e domani, pur non essendo quella di venerdì una giornata gestiva.

Proprio come la messa in onda di Uomini e donne, quella del daytime settimanale di Amici 2022, oggi e domani, vede sostituirsi da un film di Natale, volto a intrattenere le famiglie, nella programmazione del palinsesto Mediaset. Giovedì 8 dicembre, dopo Beautiful e Terra amara, viene trasmesso a partire dalle 14.42 circa il film titolato La magia del Natale, seguito poi dalla fascia pomeridiana del Grande Fratello vip 2022, la soap Un altro domani e poi lo slot TV di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso. E per venerdì é previsto lo stesso, con il palinsesto di Canale 5 che rimane invariato e in sostituzione dei format di Maria De Filippi, Uomini e donne e Amici 2022, é prevista la messa in onda di un film natalizio.

Amici 2022 torna in TV domenica…

Ma quando torna la messa in onda TV per Amici 2022 e Uomini e donne? Se per Uomini e donne l’appuntamento é procrastinato alla giornata di lunedì 12 dicembre 2022 a partire dalle ore 14:45, quello di Amici 2022 é previsto nella giornata di domenica 11 dicembre, a partire dalle 14:00, su Canale 5, con la consuetudinaria gara domenicale tra gli allievi.

Nel frattempo, si infiamma la polemica web che vede i telespettatori contestare la mancata ospitata TV ad Amici degli ex Amici 21, LDA e Albe. Questo, sulla scia del successo del singolo Cado, che consacra il duo di cantautori come il fenomeno pop del momento, nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia.

