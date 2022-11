Amici 2022: perché LDA e Albe non sono ospiti?/ Scoppia la polemica

Amici 2022 di Maria De Filippi, c’é un veto contro l’ospitata di LDA e Albe in studio?

Perché LDA e Albe non fanno rientro ad Amici di Maria De Filippi, come ospiti in studio, nonostante il successo? Questo é l’interrogativo generale di una larga parte dei telespettatori attivi nel web, sin dalla data del rilascio del singolo Cado, una ballad pop e dalle influenze drill che ora si impone – tra i tanti traguardi – come trend tra le tendenze per la musica su YouTube e la più alta nuova entrata in una delle pregevoli playlist di Spotify Italia, ovvero Generazione zeta (dedicata alla musica rappresentativa dei fruitori di musica nati negli anni compresi dal 1997 al 2012). Alla luce del successo che Cado riscuote in questi giorni, che seguono alla data di rilascio della collaborazione degli ex allievi di Amici 21 e oggi cantautori pop di successo, c’é chi via social contesta che a differenza degli altri ex Amici 21 Luigi Strangis e Alex Wyse – nonostante siano preferiti a quest’ultimi sia tra le tendenze su YouTube che tra le new-entry in diverse playlist della piattaforma di streaming Spotify Italia, come Alta rotazione- LDA e Albe non vengano ospitati al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. “Maria, vogliamo LDA e Albe ospiti ad Amici, prossima domenica.. su su!” , si legge in un tweet condiviso da un utente su Twitter. C’è chi tra i fan più accaniti del duo “LDAlbe” suppone che vi sia un veto al talent per cui non sarebbe permesso ai cantanti di Quello che fa male e Millevoci di fare rientro ad Amici, anche perché competitor della casa discografica nata da poco in seno alla trasmissione, la 21CO, che di Amici 21 arruola Luigi Strangis e Alex Wyse.

Smentita la voce dell’ospitata di LDA e Albe ad Amici 2022?

Di recente, in vista della puntata domenica di Amici 2022 prevista per il 13 novembre 2022 su Canale 5, si é diffusa la voce web di una ospitata di LDA e Albe che si sarebbe dovuta registrare al talent, che vedeva i due protagonisti assoluti, lo scorso anno. Ma la vociferata ospitata al talent, non solo il 13, ma anche nella puntata domenicale del 20 novembre 2022, alla fine non si é tenuta. Che la voce circolata in origine sia da ritenersi quindi smentita? C’é da dire, peraltro, che la mancata ospitata TV é tanto richiesta dai telespettatori e fruitori di musica soprattutto in virtù del titolo di finalista che Albe conseguiva ala finale di Amici 21, ma non solo. Resta imbattuto, ancora oggi, il record di cui é diventato detentore ad Amici 21, LDA, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo possibile nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo: Quello che fa male.

Perché Amici 2022 di Maria De Filippi, dunque, non riesce a registrare l’ospitata del duo fenomeno pop del momento? Che sia per scelta del cantautore di Napoli e il collega di Brescia?

