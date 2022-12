Amici 2022, Piccolo G chiede scusa a Federica Andreani/ Scoppia la coppia?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani giungono al dialogo di confronto

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 15 dicembre 2022, che vede Piccolo G e Federica Andreani giungere ad un confronto sulla loro relazione. I due conoscenti intimi, tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, alternano fasi di passione a fasi di lontananza tra loro, insomma alti e bassi, con quest’ultimi che sono perlopiù dettati dalle incomprensioni della coppia. E al rinnovato daytime pomeridiano del talent, Piccolo G e Federica Andreani cercano e trovano il dialogo tra loro, seppur palesandosi sull’orlo di una crisi d’amore, con il cantante che chiede perdono alla collega, per i suoi sbalzi d’umore. “Vengo lì, se vedo una risposta delle tue…”, esordisce il cantante al dialogo con la collega, che poi gli fa eco, “Ma quando arriva la domanda tua carina e gentile?”.

Piccolo G e Federica Andreani sono destinati a dividersi?

Federica sembra contestare a Giovanni il fatto che lui a volte sembra alienarsi del tutto. “Se hai i tuoi ca**i da fare, non ti metto in obbligo”, aggiunge il cantante concorrente di Amici, riferendosi alle volte in cui lui appare lontano da lei, poi arrivano le scuse, con tanto di abbraccio del cantante alla cantante, e la dichiarazione a suon di “ti voglio bene”. “Ma non starei qua, se non ti volessi bene”, dichiara Federica Andreani, in replica al “ti voglio bene” di Piccolo G.

Nel frattempo, sui profili social di Amici 2022 si contano tra le reazioni più disparate dei telespettatori, rispetto al nuovo botta e risposta della coppia di cantanti, che insieme concorrono per un posto al serale del talent. “Ma Uomini e donne non termina alle 16:00 su Canale 5?”, si domanda con tono sarcastico qualche utente, tra i commenti social più aggreganti.

Nel frattempo, l'ex Amici 21, LDA, replica alle accuse di raccomandazione, in vista di Sanremo 2023…













