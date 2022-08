Amici 2022, quando inizia?/ Uno spoiler svela la data…

Manca poco meno di un mese all’inizio di settembre e di conseguenza all’avvio di tutti quei reality e talent show che tengono compagnia a tutto il pubblico per i mesi più freddi dell’anno. Se per quanto riguarda il Grande Fratello la data d’inizio è molto chiara mentre sono meno sicuri i partecipanti per l’altro show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Amici 2022 è ancora tutto molto incerto.

Al momento l’unica cosa nota della nuova edizione di Amici sono i professori, come quanto si legge dalle indiscrezioni riportate da Davide Maggio. I professori per la nuova edizione del talent saranno per quanto riguarda il canto Rudi Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa al posto diAnna Pettinelli, mentre per il ballo i docenti per la prossima edizione del reality show saranno: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo al posto di Veronica Paparini.

Amici 2022, l’indiscrezione sulla data d’inizio

Oggi su Twitter è arrivata un’indiscrezione sulla data d’inizio di Amici 2022 che ancora non è stata confermata dalla produzione dello show. Il reality stando a quanto si legge dalla pagina Amici News potrebbe iniziare a partire da domenica 18 settembre e quindi dal giorno dopo, lunedì 19 settembre dovrebbe ritornare l’appuntamento con la striscia del daytime dello show.

Al momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte della redazione del talent show anche se è molto probabile che il talent potrebbe effettivamente iniziare la terza settimana di settembre con la creazione della nuova classe che farà compagnia per il resto dell’inverno a tutti gli spettatori.

#Amici22 da domenica 18 settembre su Canale 5 ⭐️ — AMICI NEWS (@amicii_news) August 4, 2022













