Amici 2022, Raimondo Todaro sfida Ramon Agnelli: “Non esci dal tuo…” / Eliminato?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli riceve un nuovo compito da parte di Raimondo Todaro

Mentre prosegue la corsa verso il serale, il rinnovato daytime di Amici 2022 di Maria De Filippi vede Ramon Agnelli ricevere una nuova comunicazione di sfida da Raimondo Todaro. Ebbene sì, come emerge in un contenuto esclusivo di Wittytv, Ramon Agnelli é il destinatario della richiesta di un nuovo compito da parte dell’insegnante di ballo avverso, secondo cui lui il giovane allievo non sarebbe da ritenersi versatile, in quanto ballerino limitato alla danza classica.

“Ecco il secondo compito da parte mia- rilascia tra le righe della sua comunicazione per Ramon Agnelli, Raimondo Todaro, ad Amici 2022, quando ormai si avvicina la fase serale del talent-, ho notato che sei tornato ad affidarti alle tue qualità”. Per il volere dell’insegnante di danza e acerrimo avversario della mentore di Ramon, Alessandra Celentano, Agnelli é ora chiamato all’esecuzione di una coreografia di danza modern, dal momento che in una recente prova l’allievo non ha risposto in positivo alle aspettative maturate su di lui: “nella choreo su Michael Jackson, non sei uscito dal tuo”. Insomma, a detta dell’esperto mittente del nuovo compito, Ramon dovrebbe imparare a prestarsi a più stili della danza, senza limitarsi allo stile che più lo rappresenta.

Ramon Agnelli muove una contestazione contro Raimondo Todaro

La reazione a caldo di Ramon? “Tutto un altro mondo”, é il commento del giovane non appena visionata la choreo che lo attende Tra i compagni di studio, intanto, Megan Ria, allieva di Raimondo Todaro, inaspettatamente, supporta il destinatario della comunicazione: “Ramon, devi crederci”. Dal suo canto Ramon prova a non abbattersi: “mi sono sempre inoegnato e ho sempre portato a casa tutto…non sono d’accordo con il maestro… ho fatto dei progressi, e da come sono entrato il cambiamento c’é… mi sto imoegnando ad uscire da quello che é il mio”.

