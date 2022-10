Amici 2022, Rita e Samu in crisi con Celentano e Lo/ Eliminati? Effetti della paura..

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rita Pompili e Samuele Segreto finiscono in balia del naufragio dell’io

É un momento di crisi per Rita Pompili in arte Rita Danza e Samuele Segreto, convocati dai rispettivi insegnanti, ad Amici 22 di Maria De Filippi, per un invito a liberarsi delle loro paure, volto al miglioramento nella danza. Gli insegnanti in questione, Alessandra Celentano e Emanuel Lo, si direbbero delusi dai rispettivi allievi promossi nella scuola, in quanto i giovani non riuscirebbero a liberarsi del loro blocco, nella danza.

Nell’attesa della nuova puntata domenicale di Amici 2022, prevista per il 16 ottobre 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano convoca la pupilla Rita Danza in arte Rita Pompili palesando di non essere più certa di volerle confermare il banco di studio nella danza. Questo, dal momento che lei risulta essere apatica nelle performance e non riuscirebbe a rendere in termini di espressività sul palco, penalizzando quindi il suo buon livello tecnico di ballerina di danza classica. A questo punto Rita chiede di potersi confrontare con la ballerina vincitrice di Amici 20 nonché professionista nel corpo di ballo del talent, Giulia Stabile. “Mi fa arrabbiare quando non riesco a fare vedere quello che vorrei fare vedere” confida a Giulia Stabile, Rita, per poi ammettere di non essere un’istintiva, bensì più una persona che vive di calcolo per la paura di perdere il controllo-, io devo avere tutto sotto controllo”. E Giulia Stabile le suggerisce di lasciare andare via la paura dell’errore, e di lasciarsi andare, per poter trasmettere le sue emozioni sul palco: “Però ogni tanto é bello perdere le cose”.

Rita e Samuele rischiano l’eliminazione ad Amici 2022?

Anche Samuele Segreto, ballerino modern, viene convocato dal suo mentore in sala prove. Emanuel Lo chiama il giovane ad una routine che possa aiutarlo a liberarsi della paura del fallimento. “Adesso mi urli ‘non voglio avere paura’”, chiede Emanuel a Samuele. Segreto mette in pratica l’esercizio zen-attitude , eppure non é abbastanza per il maestro: “Senti come é bloccato… Il grido”.

Che i due ballerini, Samuele e Rita possano vedersi a rischio eliminazione ad Amici 2022, per via delle loro paure?











