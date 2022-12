Amici 2022, sfida stream Spotify: Wax primo/ Aaron scalza Ascanio? Niveo supera NDG

Amici 2022 di Maria De Filippi, al via la sfida di stream su Spotify Italia

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Il sussidiario.net raccoglie i dati di ascolti in streaming su Spotify per una classifica di stream complessivi, che vede Wax in pole position. La classifica in questione é basata sui dati di ascolti complessivi che si rilevano, su Spotify Italia, per i rispettivi primi singoli rilasciati da talenti cantati e autori in corsa ad Amici 2022.

Il cantautore allievo di Arisa nella scuola di Amici 2022, Wax, con il singolo Turista per sempre primeggia, raggiungendo la cifra di 1.554.336 stream. Alle spalle del primo classificato si posiziona, poi, l’ eliminato di Amici 2022, Ascanio, con il singolo Margot, che raggiunge quota 1.520.597. Segue al terzo posto Aaron Cenere: l’allievo cantautore di Rudy Zerbi, insieme a Universale raggiunge quota 1.260.778 di ascolti in streaming su Spotify Italia. Nella classifica di ascolti aggiornata alla data odierna – 15 dicembre 2022 – fuori dalla Top 3 si posiziona poi il cantautore allievo di Lorella Cuccarini, Niveo. Il quarto classificato con Scarabocchi raggiunge quota 807.977 stream, scalzando il compagno di studio, cantautore allievo anche lui della più amata dagli italiani, NDG, che con Fuori é quinto con 669.114 ascolti complessivi.

Fuori dalla Top 5, gli Amici 2022…

Sesta posizione per il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Tommy Dali: con Male raggiunge quota 638.745 stream. Piccolo G, altro cantautore allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022, si classifica settimo, e con Più mia raggiunge la somma di 415.555 ascolti.

Ottava la cantante allieva di Arisa ad Amici 2022, Federica Andreani, che con Meno sola, raggiunge quota 274.667 ascolti complessivi. Nona posizione per Cricca: il cantautore allievo di Lorella Cuccarini raggiunge quota 257.968 stream con il singolo Supereroi.

Restando in tema talenti di Amici di Maria De Filippi, inoltre, l’ex Amici 21, LDA, fa rumore in rete per la replica alle accuse di raccomandazione al Festival di Sanremo 2023.

