Amici 2022, super sfida per il premio Elisa/ Isobel in testa: la classifica di ballo

Amici 2022 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear sbaraglia la concorrenza

Prosegue la corsa verso il serale di Amici

2022, con la nuova puntata domenicale che vede i ballerini concorrere in una super sfida, dove primeggia Isobel Fetiye Kinnear. Stando al anticipazioni di Superguida TV e Amici news, relative alla puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi datata 18 dicembre 2022, l’ospite giudice della gara di ballo é Fabrizio Mainini. La super sfida, con in palio la chance di esibirsi ad un live concert di Elisa, chiama i concorrenti ballerini di Amici 2022 ad esibirsi sulle note di una coreografia realizzata interamente da loro.

L’ordine di arrivo, secondo la classifica stilata dall’esperto, vede in testa la dancer dalle origini australiane, Isobel Fetiye Kinnear. Così come rilevato nel seguente ordine di arrivo:

1- Isobel balla sulle note di Take me to church. Arriva prima e, pertanto, si esibirà al concerto di Elisa.

2- Secondo posto per Ramon Agnelli, che si esibisce in una choreo montata con l’uso della sbarra e su una versione remix de Lo Schiaccianoci. Il remix viene definito dal cantante Wax un’opera “trap”. E per la quota gossip, a Ramon starebbe troppo stretto che Isobel arrivi sempre prima, alla consuetudinaria gara di ballo domenicale.

3- Samuele Segreto giunge terzo: balla sulle note di Che cosa c’è di Gino Paoli.

4- Megan Ria, quarta, balla sulle note di Crazy in love. Il giudice di ballo, Fabrizio Mainini, le dice che la vorrebbe ballerina professionista in un suo corpo di ballo. Un super complimento, che erge la italo cubana a giovane promessa di Amici 2022 nella danza! In un’altra esibizione, quando l’insegnante di danza Emanuel Lo la chiama per vederla coreografata insieme alla compagna di studio Rita Danza, la ballerina dai ricci neri balla sulle note de L’eccezione di Madame. L’esperto e compagno di Giorgia ammette, quindi, i notevoli miglioramenti di Megan, rispetto all’esordio al talent.

5- Quinta, Maddalena Svevi, balla sulle note di: “Le tasche piene di sassi” nella versione di Giorgia. Una coreografia che lei dedica al ricordo che custodisce dei suoi genitori, sfoggiando sul banco di studio una foto incorniciata, che la immortala al fianco di mamma e papà.

6- Sesto posto per Gianmarco Petrelli, che balla Disco (I love it). Una performance che scatena il divertimento per tutti i compagni di studio.

7- Settimo Mattia Zenzola, la cui choreo si direbbe un antipasto delle vacanze natalizie, con tavolo, poltrona e spumante.

8- Rita Danza, ottava, balla sulle note di Gli uomini non cambiano. Le riconoscono delle qualità per ciò che concerne la tecnica, seppur con qualche imprecisione e imperfezione.

9- Samuele Antinelli, nono ed ultimo classificato, balla una choreo con una maglia che gli ricorda il padre, e uno specchio che riflette la sua immagine. Il giudice ammette di trovarlo acerbo. Samuele viene poi chiamato ad esibirsi ancora una volta da Raimondo Todaro. Che possa rischiare l’eliminazione?

Il premio conferito ad Isobel Fetiye Kinnear

La bionda ballerina modern australiana, Isobel Fetiye Kinnear, ancora una volta giunge prima alla consuetudinaria gara di ballo ad Amici 2022. E il premio in palio della super sfida, conferitole come nuovo riconoscimento, é l’esibizione al concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica, da tenersi il 28 e 29 dicembre a Roma.

