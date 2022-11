Amici 2022, Tommy e Maddalena primi in classifica/ Vincitori canto e ballo?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali primeggia nella classifica canto

La nuova puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, del 20 novembre 2022, vede Tommy Dali e Maddalena Svevi primeggiare nelle classifiche delle categorie di appartenenza, canto e ballo. Al rinnovato appuntamento TV domenicale di Amici 2022, Tommy Dali, cantautore allievo di Rudy Zerbi si conquista il vertice della classifica stilata da Dardust al termine della gara di canto aperta nella scuola. Stando alle anticipazioni TV fornite sulla puntata da Amici news e Superguida TV, Tommy primeggia, nel seguente ordine di arrivo:

–Tommy é primo, con il voto 10: canta Non lasciarmi cadere di Chiello.

-Wax é secondo, con voto 9,5: canta C’est la vie.

-Federica é terza, con voto 9: canta Running up that hill;

-NDG, voto 8: canta Ily di Thasup e Coez;

-Piccolo G., voto 8: canta Pesto;

-Aaron Cenere, voto 8 – canta una canzone di Post Malone;

-Cricca, voto 7;

-Niveo, voto 6.5: canta Scrivile scemo;

-Ascanio, voto 6: canta Amarena di Frah Quintale .

Maddalena Svevi é la prima della classe ballo, ad Amici 2022

Maddalena Svevi é, invece, la capo-classe di ballo, la ballerina allieva di Emanuel Lo che primeggia nella rinnovata classifica di danza, stilata dai giudici Eleonora Abbagnato, Irma De Paola e Garrison Rochelle, a margine della rinnovata gara tra gli allievi ballerini. E il seguente é l’ordine di arrivo decretatosi per il ballo:

-Maddalena Svevi prima, con voto 8++;

-Mattia Zenzola é secondo, con 8-: esegue un passo a due con Francesca Tocca, dimostrato dalla ballerina professionista con il collega Umberto Gaudino. Garrison dichiara a Mattia di essere felice di vederlo ballare dal vivo, che appare sempre molto sicuro di sé e che quando lo vede;

-Ramon Agnelli terzo, con voto 8- – balla una coreografia di danza neoclassica con due sedie e un bicchiere, sulle note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla;

-Gianmarco Petrelli 7+, balla hip hop;

-Samuele Segreto 7- : fa una improvvisazione per Elena al centro studio, sulle note di Mi fai impazzire, dopo un filmato in cui lui dice cose carine sulla professionista. A scatenare l’imbarazzo di Samu è Maria De Filippi, con allusioni alla cotta che lui nutre per la ballerina professionista;

-Megan Ria 6.5, a dimostrare la prova é Giulia Stabile;

– Rita Danza 6++, balla un tango con Umberto Gaudino;

– Claudia Bentrovato 6++;

-Ludovica Marchese in ex aequo, 6++: balla una coreografia di hip hop;

-Samuele Agnelli 6-: balla Falene.

E una domanda sorge ora spontanea. Che Maddalena Svevi e Tommy Dali possano rivelarsi i vincitori delle rispettive categorie di appartenenza, canto e ballo, di Amici 2022?











