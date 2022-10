Amici 2022, Wax contesta Loredana Bertè? / Lui le dà le spalle per l’ultimo posto e..

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax é ultimo della classe canto secondo Loredana Bertè

La nuova e quinta puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi, la cui messa in onda é prevista per la data odierna 16 ottobre 2022 su Canale 5, vede Wax assumere una condotta non proprio edificante, alla visione dell’occhio pubblico. O almeno questo é stando alle relative anticipazioni TV fornite da Superguidatv. Ma Wax sembra non accettare affatto di essere l’ultimo classificato rispetto alla gara delle cover domenicale.

Wax appare piuttosto deluso per il risultato, la sua versione personale di Psycho Killer non piace a a Loredana Berté e, sentendosi in difficoltà vista la situazione di rischio che lo coinvolge, il cantante palesa una condotta non proprio rispettosa nei riguardi del giudice esterno. Mentre Loredana Bertè gli rivolge la parola, lui le dà le spalle e comincia a dimenarsi a destra e sinistra quasi come a voler contestare il giudizio della cantante. Molto probabilmente Wax é in balia del disperato tentativo di mantenere la calma, dato il suo mancato autocontrollo, ma il suo comportamento assunto in studio si palesa non proprio rispettoso verso la giudice.

Wax é a rischio eliminazione ad Amici 2022?

Il che accade dopo il caso Rudy Zerbi, che lo ha visto finire al centro della richiesta web di eliminazione dal talent. Questo, per aver dato del “falso e bastardo” al talentscout avverso, tacciando l’esperto di canto di mancata sincerità rispetto ad una rivalutazione in positivo espressa in favore al compagno di squadra capeggiata da Arisa, André. Cosa rischia Wax, dopo il caso Zerbi, l’ultimo posto in classifica e la compromettente condotta assunta con la Bertè?

Solo alla visione della nuova puntata domenicale di Amici 22, si potrà quindi capire come possa evolvere il percorso artistico che il cantautore di Turista per sempre ha intrapreso nella scuola più amata dagli italiani.

