Amici 2022, Wax dà del “falso e bastard*” a Rudy Zerbi/ É polemica su Arisa!

Amici 22 di Maria De Filippi, esplode il caso Wax e le offese a Rudy Zerbi: la polemica

La nuova edizione di Amici, Amici 22 di Maria De Filippi, é appena cominciata, ma già si vede al centro di una polemica web, relativa al caso Wax e gli appellativi offensivi a Rudy Zerbi, con il tanto discusso provvedimento di Arisa. Il primo caso targato Amici 2022 si registra nel corso della nuova e quarta puntata domenicale del talent Amici 22, quando -certo di avere il microfono spento – l’allievo di Arisa ha sbottato all’ascolto di una rivalutazione in positivo espressa dal professore di canto avverso, Rudy Zerbi, sul conto del compagno di squadra, Andre. Mentre Rudy Zerbi ammetteva di aver apprezzato il fatto che Andre non avesse bloccato la sua esibizione vocale nella gara-cover giudicata da Giorgia, nonostante il problema tecnico subito all’attacco, Wax si lasciava andare ad un sonoro: “Falso e bastar*o”. Due etichette che Rudy Zerbi non ha mandato giù, ritenendole lesive della sua persona. Tanto che il talentscout, come mostra il daytime di Amici 2022 andato in onda il 10 ottobre 2022 su Canale 5, ha voluto un confronto con le parti rispetto al caso Wax, chiedendo un provvedimento disciplinare nella scuola per l’allievo di Arisa.

Arisa nell’occhio del ciclone con Wax, ad Amici 2022

Se dal suo canto Wax ha chiarito la sua posizione, dichiarando di aver avuto un pensiero non ragionato a voce alta, senza l’intenzione di offendere il talentscout, Arisa ha cercato la strada della mediazione. Intenta ad aiutare l’allievo finito nell’occhio del ciclone, la cantante ha stabilito che Wax si mettesse a disposizione H24 per una giornata, alle prese con le faccende casalinghe della casetta che accoglie i talenti di Amici 2022. Un provvedimento non esemplare, però, a detta di Rudy Zerbi: “Lascia il tempo che trova”.

E la polemica intestina di Amici 2022, intanto, si propaga a macchia d’olio anche via social, nel web, vedendo l’opinione dei telespettatori dividersi tra le reazioni critiche più disparate. In primis sul provvedimento stabilito da Arisa per Wax, si legge: ” se avessi dato del falso e bastardo ad un mio prof mi sarei beccata una nota disciplinare e una settimana di sospensione, le pulizie come punizione non lo aiuteranno a migliorare il suo comportamento impulsivo”, emerge quindi nel sentiment social dei telespettatori, e ancora, “Sono d’accordo con Rudy in questo

caso”. E, sempre tra le reaction sul caso Amici 2022:” Se gli doveva dare

questo provvedimento, se lo poteva pure

risparmiare sinceramente”; “Spocchioso, io avrei dato un provvedimento molto diverso… è arrogante, maleducato, inrispettoso forse la sospensione della maglietta, gli abbassava un pochino le ali”.

Insomma, sembra che il web contesti una certa ‘”benevolenza” palesata da Arisa verso Wax, a fronte della pesante esternazione che il cantante di “Turista per sempre” ha avuto su Rudy Zerbi. Come evolverà il caso Amici 22?

