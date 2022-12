Amici 2022, Wax non mantiene la promessa ad Arisa/ Arriva il provvedimento

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax convocato da Arisa: il motivo

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi e si vedono impennati i suoi ascolti in streaming su Spotify Italia, Wax é chiamato ad un duro confronto da parte dell’insegnante, Arisa. La cantante e insegnante di canto ad Amici 2022 convoca, nel daytime datato – il cantautore di Turista per sempre, che, nel tentativo di evitare la punizione di 500 flessioni stabilita da lei in origine, dal momento che il giovane aveva trasgredito le regole della scuola dandosi al fumo delle sigarette, le aveva avanzato una promessa. Nel dettaglio, Wax aveva promesso che avrebbe smesso di fumare.

Una promessa che di fatto lui non ha ad oggi mantenuto, seppur dicendosi intenzionato ad eliminare del tutto le sigarette dalla sua daily routine, o almeno questo si evince alla convocazione che Arisa apre ora con l’allievo cantautore Wax.

Arisa punisce l’allievo: la comunicazione

Tanto, che, a fronte del mancato mantenimento della promessa, Arisa bacchetta l’allievo per poi comunicargli la dura decisione. “Hai intenzione di smettere però, nel frattempo, considerando che non hai smesso di fumare, fai le cinquecento flessioni”, dichiara quindi Arisa, a Wax, che prontamente replica: ” Cinquecento di seguito é impossibile…”. Ma alla fine il cantautore di Turista per sempre é costretto a darsi alle flessioni, come un Rocky Balboa in fase degli allenamenti, in vista di un match di boxe. E le esclusive immagini delle flessioni punitive di Wax, intanto, fanno il pieno di interazioni social online, con i fan dell’artista emergente che si dicono molto divertiti per il contenuto televisivo del daytime prenatalizio di Amici 2022, che vede protagonista il beniamino. Nel frattempo, Wax insiste e persiste nella Top10 dei brani raccolti nella playlist Generazione zeta, su Spotify Italia. E, restando in tema talenti di Amici, l’ex Amici 21, LDA, fa rumore per la replica alle accuse di raccomandazione ricevute in vista del debutto a Sanremo 2023.

Per Wax è arrivato il momento di affrontare il provvedimento disciplinare della prof Arisa: obiettivo 500 flessioni! #Amici22 pic.twitter.com/Sq19QkLiAO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2022

