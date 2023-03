Amici 2023, Aaron Cenere: che succede con Angelina Mango?/Il gesto che indigna i fan

Amici 2023, Aaron Cenere e Angelina Mango si sfidano: esplode la polemica

Si fa infuocata la competizione al serale di Amici 2023, in particolare tra Aaron Cenere e Angelina Mango, tanto che il cantautore ora indigna il web con un gesto verso Angelina. A far discutere sono le immagini di un curioso fuorionda, il momento registratosi tra un break pubblicitario e l’altro durante la seconda puntata serale di Amici 2023, datata 25 marzo 2023. E sono gli istanti successivi alla comparata sulla black music, che vede Aaron Cenere (cantautore e membro della squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) e Angelina Mango (cantautrice e membro della squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo) sfidarsi in una battaglia all’ultimo sangue. Questo, con Aaron particolarmente desideroso di battere Angelina Mango, dopo aver palesato in più occasioni, al talent show di Maria De Filippi, di voler sbaragliare la concorrenza in generale tra i talenti, battendo in particolare l’eterna “prima della classe”, Angelina Mango.

Quest’ultima é spesso risultata prima in classifica nei vari ordini di gradimento stilati dai giudici esterni al pre-serale. Inoltre vanta un esorbitante numero di ascolti in streaming su Spotify Italia, con il singolo Voglia di vivere, battendo cosi Aaron Cenere, in termini di riproduzioni complessive, con un solo singolo. Ma la figlia d’arte di Laura Valente e Cristiano Malgioglio non riesce a battere Aaron Cenere alla nuova prova serale della “comparata”, un risultato decretato dai tre giudici adibiti alle votazioni di Amici 2023, che é ora molto dibattuto nel web. E non manca chi, tra gli internauti, contesta fortemente il verdetto.

Il web insorge contro Aaron Cenere: c’entra Angelina Mango

Tra le innumerevoli contestazioni la polemica web del momento si infiamma con il video del fuorionda-puntata, diventato virale in rete, che immortala Aaron mentre punzecchia Angelina sulla sconfitta infertale ad Amici 2023: “Ho fatto la comparata contro Angelina, la comparata come é andata, eh eh?”. E la figlia d’arte replica visibilmente dispiaciuta: ” Malissimo… Sbaglia un po’…”. Immagini che dividono i telespettatori tra le reaction web più disparate: “É un viscido incredibile”, si legge tra i commenti social più aggreganti, perlopiù avversi ad Aaron e che taccerebbero il biondo cantautore di soffrire la competizione con Angelina al punto di sfociare nel bullismo contro di lei, “Non lo tollero proprio più davvero”.

Angelina tu d’ora in poi dovrai vincere tutte le sfide contro aaron e ogni volta fare questa scenetta pic.twitter.com/tc3AHXRR8j — aisha (@cazznesoio) March 26, 2023













