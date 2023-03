Amici 2023, al via la gara inediti Linus: chi é il vincitore?/ La scelta del web

Amici 2023 di Maria De Filippi, il web contesta la classifica di Linus: esplode la polemica

Mentre sale l’attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2023, Linus apre una gara tra gli inediti lanciati nel circuito canto del talent show, che dà il via ad un’accesa polemica. L’esperto musicale e volto popolare tra gli speaker radiofonici, Linus, copre al talent show di Amici di Maria De Filippi la nuova gara inediti che vede contrapporsi tra loro gli ormai inediti editi, appena rilasciati dai cantanti concorrenti in corsa ad Amici 2023 di Maria De Filippi. Si tratta dei pezzi Maledetta Felicità, Mani vuote, É normale, Grazie, Scivola, Mi prenderò cura di te, rispettivamente dei cantanti in corsa al circuito canto parallelo al circuito ballo per il montepremi finale e altri riconoscimenti al talento del talent show di Maria De Filippi, Cricca, Angelina Mango, Wax, Federica Andreani, Aaron Cenere.

Così come emerge dal daytime di Amici 2023 in onda in data 22 marzo 2023, Linus indice la gara inediti e, al termine delle performance promozionali degli inediti promossi al contest musicale per il titolo di migliore inedito-edito dei concorrenti, ne stila una classifica personale. La stessa vede prima classificata Angelina Mango, seguita al secondo posto da Cricca e a seguire al terzo posto appaiati Aaron Cenere e Wax, quarti in un pari merito, quindi, Cricca e Federica Andreani. Un ordine di gradimento che divide, tra le reazioni più disparate, l’opinione dei fruitori di musica e telespettatori del talent show di Maria De Filippi, e sulla cui scia ripiomba ai danni di Angelina Mango l’accusa di raccomandazione.

Angelina Mango si conferma leader della gara inediti: il consenso social che avvalora il verdetto di Linus

Nel frattempo, il popolo del web decreta la sua preferenza a suon di like, tra i rispettivi video condivisi dalla pagina Instagram di Amici per ciascuna delle performance registratesi alla gara inediti. Chi ha la meglio, tra i concorrenti di Amici 2023, secondo i consensi del web? A dispetto della polemica in corso, che vede molti internauti contestare la classifica di Linus, il gradimento social via Instagram conferma Angelina Mango come la favorita alla gara inedita, con il singolo Mani vuote.

Per lei, la favorita del web e scelta di Linus, si registrano, infatti, oltre 26mila like tra i consensi social. Secondo posto per Wax, che segna oltre 13mila like, secondo il consenso web. Terzo podio per Aaron Cenere, che ottiene oltre 8mila like, sempre relativamente alla nuova gara degli inediti, ormai editi, di Amici 2023.

Oggi i cantanti del Serale hanno affrontato una gara inediti giudicata da Linus! Per rivedere subito la puntata di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/ErXUl3YgZC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2023













