Amici 2023, Arisa sfida Angelina con Federica: “Pifferaio vs cuore”/ É polemica su…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango riceve il guanto di sfida contro Federica Andreani: parla Arisa

Si infiamma la competizione al serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, con Arisa che sfida Angelina Mango al confronto con la pupilla Federica Andreani. Come un fulmine a ciel sereno giunge alla figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango la comunicazione a mezzo rvm dell’insegnante competitor della sua insegnante Lorella Cuccarini, per il secondo serale del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 25 marzo 2023.

Così come emerge nel daytime di Amici, datato 23 marzo, dove si preannuncia il guanto di sfida “Pifferaio magico vs. Cuore”. “Cara Angelina, sono una tua grande fan -esordisce la maestra avversa e mittente del guanto di sfida, che schiera la Mango contro Federica Andreani -, hai tecnica e sicurezza sul palco”. Seppur augurandole il successo così come farebbe con la sua allieva Federica, poi, Arisa rimarca il talento della “non figlia d’arte”, giudicando le dirette rivali in corsa per il montepremi e altri riconoscimenti al talento alla finale di Amici 2023 come diverse: “Federica ha un talento incredibile e smuove la pancia e tu sei la goduria per le orecchie da pifferaio magico… sono curiosa di sapere chi convincerà la giuria”. Il contenuto del guanto di sfida é a prova vocale sulle note di un pezzo cult della musica made in Italy, Volami nel cuore di Mina, dove le due “preannunciate finaliste” di Amici 2023 possano confrontarsi in un guanto di sfida da ugola di diamante.

Angelina Mango replica ad Arisa: l’occhio pubblico si divide su Amici

La reazione delle sfidanti? Nessuna tra le due sfidanti si sottrarrebbe al guanto, nonostante il legame di amicizia avviatosi tra le dirette interessate nella scuola di Maria De Filippi. Anche se con riserva, Angelina non accetterebbe quella che per lei suonerebbe come l’accusa velata di Arisa. Ossia che lei non sia in grado di emozionare e canti al mero fine dell’autocompiacimento, certa di avere una bella voce: “Lei é sempre molto gentile nelle sue lettere e mi riempie sempre di complimenti e ho in mano busta rossa…non mi aiuta dicendo queste cose”. Angelina Mango non ci sta alle “critiche ben confezionate”, “impacchetta tutto quello che dice”.

Continua l’assegnazione dei guanti di sfida per la seconda puntata del Serale, Samu si confronta con il maestro Emanuel Lo, il guanto di sfida dei prof, l’amicizia tra Federica e Angelina… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇 https://t.co/3SX8G1CfVq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023



E, intanto, nell’attesa di scoprire cosa accadrà al serale di Amici 2023, l’opinione dei telespettatori si divide tra le reaction social più disparate: “Angelina non è abituata alle critiche -si legge tra i commenti social più aggreganti -, questo perché non è mai stata messa in discussione. Va bene tutto ma trovo poco opportuno lamentarsi di una lettera simile quando alcuni vengono massacrati”, “Meritano la finale entrambe”, “Voglio la comparata Fede vs Angelina fino alla finale…”.

