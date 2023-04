Amici 2023, Benedetta Vari piange a dirotto alla 4a puntata serale/ Il triste spoiler

Amici 2023 di Maria De Filippi, Benedetta Vari finisce in lacrime: spuntano le anticipazioni del quarto serale

Si preannuncia un quarto serale dalle emozioni al cardiopalmo quello previsto per l’8 aprile, di Amici 2023, con Benedetta Vari che finisce in lacrime. Il motivo del crollo della ballerina? Com’é ormai risaputo, eliminata al pre-serale dalla competizione dei talenti di Amici di Maria De Filippi, Benedetta ha ricevuto un contratto per il posto di ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 2023, che lei ha firmato in particolare per il ruolo di partner di latino preposta in favore al concorrente e allievo ballerino di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola. Quest’ultimo é parte integrante del motivo per cui Benedetta Vari finirebbe in lacrime, sul finire della quarta puntata serale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista nella prima serata dell’8 aprile 2023 su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

O almeno, questo é stando a quanto si apprende dagli annessi spoiler TV, che Amici news e Superguida TV lanciano via social. “Tre allievi a rischio eliminazione: Angelina Mango, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola”, esordiscono le esclusive anticipazioni, che preannunciano a rischio eliminazione i ballerini Mattia e Alessio e la cantante Angelina. Ma cosa provoca le lacrime di Benedetta Vari, coinquilina dei talenti competitor tra le mura della casetta di Amici 2023?

Il ballottaggio ad eliminazione é emozionante e…

“Angelina si salva subito. Rimangono a duellare Alessio e Mattia. Durante questo ballottaggio Benedetta ha pianto a dirotto, perché si è legata ad entrambi”, emerge nel dettaglio tra i tristi spoiler.

Insomma, il ballottaggio conclusivo e ad eliminazione definitiva del quarto serale di Amici 2023, che su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi vede decretarsi un eliminato, si preannuncia dalle particolarmente emozionante

Ma chi sia a spuntarla e ad essere eliminato, tra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, al momento resta un punto interrogativo. Questo, fino alla messa in onda dell’attesa quarta puntata serale di Amici 22 di Maria De Filippi.

