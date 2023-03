Amici 2023 di Maria De Filippi, Piccolo G é eliminato al serale: esplode la polemica web

Si chiede a gran voce giustizia, nel web, e del caso la sospetta identità di chi avrebbe segnato “l’ingiusta eliminazione di Piccolo G”, al secondo serale di Amici 2023, é contestata con tanto di nomi e cognomi di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, salvo la pace di Giuseppe Giofré. Lo si rileva all’insorgenza della supposizione di una larga compagine di telespettatori attivi via social, che nelle ore che seguono il secondo serale di Amici 2023 di Maria De Filippi taccia due terzi della giuria adibita alle votazioni al serale del talent show tv di aver ingiustamente decretato l’eliminazione di un cantautore di spessore. Si tratta di Giovanni, chiamato in arte Piccolo G.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 25 marzo/Lavinia sceglie Corvino? Parla..

La polemica che ora si solleva in rete, a margine dell’eliminazione del cantautore di Acquario, vedrebbe i giudici Cristiano Malgioglio e Michele Bravi come i responsabili di un’uscita di scena da Amici del tutto immeritata, ai danni di Piccolo G. Quest’ultimo, a detta dei contestatori avrebbe meritato di proseguire la sua corsa avviata al serale del talent show. A monte della contestazione social infuocata, vi é un particolare della puntata”incriminata” che – a detta dei contestatori che muovono la polemica social- sarebbe il chiaro indizio che Giuseppe Giofré potrebbe essere stato l’unico, tra i tre giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 2023, a tentare di salvare con il voto Piccolo G, che quindi sarebbe stato eliminato da Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Amici 2023, chi ha eliminato Piccolo G?/ Web insorge contro due giudici

Giuseppe Giofré e il curioso caso del mancato “salvataggio” di Piccolo G

Il curioso particolare che starebbe muovendo l’accesa polemica web? Uno dei post più virali del momento su Twitter, con la caption sibillina “Piccolo G tu hai vinto”, immortala in formato video l’ex concorrente ballerino di Amici, Giuseppe Giofré, mentre canta del tutto entusiasta sulle note di Acquario, quando Piccolo G intona il singolo, nel mezzo della puntata serale che di lì a poco avrebbe decretato la sua eliminazione.

E il manifesto entusiasmo dell’ex Amici sarebbe la prova provata che a segnare la tanto discussa eliminazione dal talent di Piccolo G siano stati i voti avversi di Malgioglio e Bravi. Quest’ultimi, per la deduzione dei contestatori, avrebbero deciso di salvare, “immeritatamente”, Cricca, eliminato dal talent colui che viene ora consacrato dai supporter come il talento incompreso in quanto ritenuto come il miglior cantautore che si ricordi nella competizione di Amici 2023.

Amici 2023, Piccolo G nella 21CO con Luigi e Alex?/Maria De Filippi insinua il dubbio

PICCOLO G TU HAI VINTO pic.twitter.com/by2y58s3tz — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) March 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA