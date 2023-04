Amici 2023, classe divisa su Mattia Zenzola/ Wax: “Date del falso a chi..”

Amici 2023, la classe dei talenti si divide sul caso Mattia Zenzola

Mattia Zenzola si rivela divisivo tra le mura di Amici 2023, a fronte di un duplice attacco di Benedetta Vari e Maddalena Svevi, che divide la classe di artisti in diverse reaction, come quella di Wax in suo favore. Mentre si fa sempre più vicina la puntata finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, attesa per il 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la ballerina professionista e partner di ballo di Mattia, Benedetta Vari, taccia Zenzola di essere “un bello e basta”, perlopiù invisibile e ininfluente nel talent show, dal momento che il successo gli spetterebbe per il solo bell’aspetto. Parole tranchant e che giungono in una confidenza fatta all’ex di Mattia, Maddalena Svevi, che in aggiunta e da sempre sostiene che Mattia registri una condotta TV improntata sul trattenersi dalle reazioni viscerali e veritiere, per la paura di non piacere e perdere il consenso popolare dell’occhio pubblico.

Accuse che mandano in crisi Mattia, fino alle lacrime, con il latinista che replica al duplice affondo palesandosi disposto a mediare con le ballerine per la pacifica convivenza tra i talenti concorrenti, ad Amici. Alle scuse della Vari, il latinista perdona l’affondo a Benedetta, e la volontà é quella di salvare il loro sodalizio artistico e personale. Più complesso si fa, invece, lo stato dell’arte dei rapporti intercorrenti tra Mattia e l’ex Maddalena Svevi. Al confronto sull’affondo, in presenza dei compagni di studio ad Amici 2023, in preda alle lacrime Mattia fa luce sul momento TV di un fuorionda in cui lui si complimentava con Maddalena per la performance della puntata, eludendo microfoni e telecamere. Ma non solo. Mattia rimarca, poi, di tentare da tempo e invano una riappacificazione con l’ex, per la costruzione di un rapporto di amicizia. E la classe dei talenti di Amici 2023, unitamente all’opinione dell’occhio pubblico attivo via social, ora si dividono tra le reazioni più disparate, perlopiù schierate a sostegno di Mattia Zenzola.

Wax e Aaron Cenere si schierano

Tra i compagni rivali ad Amici 2023, quando Maddalena prova a difendersi in replica all’accusa di Mattia che la taccia di rifiutare la sua vicinanza a suon di “tu mi tratti sempre male”, Aaron Cenere supporta il latinista, a discapito della Svevi: “Allora il problema é il tuo…”. Accade in replica alla ballerina bionda che dichiara di non riuscire ad essere vicina a Mattia, molto probabilmente anche per via della diffidenza che la separa da lui. Lei non crederebbe alla veridicità di lui. Mentre Benedetta Vari chiede scusa e Mattia la persona in un interminabile abbraccio.

E dalla parte di Mattia, oltre a Cricca, si schiera poi anche Wax, in quella che per il web vuole essere una stoccata a Maddalena così come a Benedetta: “Date del falso a chi non lo é…”; “Tu, Mattia, rispetti lei e lei non rispetta te”.

Mattia a confronto con Benedetta e Maddalena, avete visto cosa è successo? Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 ⬇ https://t.co/YzWE2edmbz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Ma quali risvolti poterà la divisione della classe, in vista della finale prevista ad Amici 2023?

