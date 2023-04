Cricca salvo al sesto serale di Amici 2023/ Batte Ramon: “Ci sarò per lui anche fuori”

È Ramon l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici 2023. Cricca si salva e resta nella scuola, ma prima di dire addio a Ramon ha per lui delle parole di grande affetto e stima. “Ramon è stata la persona che mi è stata più vicina in questo momento. – dice Cricca in casetta – Lui è tanto disponibile nei confronti degli altri, nonostante ne abbia bisogno anche lui. Non deve essere uno contro il mondo. È come se fosse rinato entrando qui, e ricordati che fuori da qui ci sono.”

Ramon risponde con altrettanta stima: “Cricca è una persona che ho scoperto, è stato davvero indispensabile per me qua dentro, perché a suo modo c’era. E questa cosa di sentirmi solo lui non me l’ha mai fatta pesare, anzi, è sempre stato lì ad ascoltarmi, anche ad arrabbiarsi con me. È un ragazzo davvero pulito. Fuori di qua, spero di continuare questa bella amicizia”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2023 di Maria De Filippi, Cricca é tra i nominati al ballottaggio del sesto serale: é il nuovo eliminato?

Cricca é decretato tra i candidati a rischio eliminazione, nel mezzo della attesa sesta puntata serale di Amici 2023 (l’edizione Amici 22 del talent condotto da Maria De Filippi). Mentre cresce la curiosità generale dei telespettatori, rispetto all’identità top secret del nuovo eliminato di Amici, gli ultimi spoiler TV forniti da Amici news e Superguida TV indicano Cricca insieme a Mattia Zenzola e Ramon Agnelli come i nominati al ballottaggio finale del sesto serale di Amici 2023, tra i concorrenti in corsa per un posto alla finale, del talent dedicato ai talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi e il primo a salvarsi dal rischio eliminazione, tra i tre allievi, é il ballerino Mattia Zenzola.

Così come anticipano i curiosi spoiler TV dell’attesa puntata serale di Amici 2023, il ballottaggio finale dell’atteso sesto serale é piuttosto combattuto, tra Cricca, Mattia Zenzola e Ramon Agnelli, che così si sfidano al cospetto dei giudici adibiti alle votazioni Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi: “Mattia ha ballato una coreo contaminata sulle note di It’s my life, Ramon ha ballato una variazione classica e poi Le tasche piene di sassi, Cricca ha cantato Cercavo amore”, si apprende in particolare tra le anticipazioni TV dell’atteso appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. “Mattia è il primo a salvarsi. A rischio eliminazione sono finiti: Cricca e Ramon”, aggiungono, poi, gli spoiler del sesto serale di Amici 22. Chi sia destinato a salvarsi e chi invece eliminato, al talent show, rimane l’arcano da svelare. E mentre il pronostico a prima firma della sottoscritta testata, Il sussidiario.net, prevede che Ramon Agnelli sia l’eliminato definitivo, nel web fa rumore una percentuale di internauti che menziona Cricca ai sondaggi sull’eliminazione prevista alla sesta puntata serale di Amici 2023. Sarà il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini a lasciare la scuola dei talenti?

Il particolare che vede Cricca destinato al salvataggio, ad Amici 2023

A differenza di Ramon Agnelli, nel mezzo della rinnovata sfida a tre squadre del sesto serale di Amici 22, mette a segno dei punti in favore alla sua squadra di appartenenza, i CuccaLo, mentre Ramon risulta perdente al termine di ogni sfida che lo chiama al campo di battaglia serale del talent show . Segno che, tra Cricca e Ramon Agnelli, indicherebbe il cantautore come il favorito alla promozione con l’upgrade di concorrente al settimo serale di Amici 22, e il ballerino allievo di Alessandra Celentano come il candidato alla nuova eliminazione.













